La sedicesima edizione de L'Isola dei Famosi si è conclusa con il trionfo di Nicolas Vaporidis. Una vittoria annunciata quella dell'attore che, dopo il ritiro di Edoardo Tavassi, era indicato come il grande favorito del reality show di Canale 5. La finalissima non ha riservato colpi di scena, con l'attore romano che si è aggiudicato il duello finale con Luca Daffrè. La puntata del 27 giugno si era aperta con l'eliminazione di Nick Luciani che, come la settimana precedente, ha perso la sfida al televoto con Mercedesz Henger.

Successivamente è toccato a Marialaura De Vitis abbandonare il gioco dopo aver ricevuto la visita a sorpresa della madre.

Tra una prova e l'altra si è arrivati all'incoronazione di Nicolas Vaporidis che succede così ad Awed, che aveva conquistato il successo nell'edizione precedente. All'attore il montepremi da 100mila euro, di cui 50mila euro da donare in beneficenza.

Nicolas supera al televoto finale Luca Daffrè

Durante la sua esperienza a L'Isola dei Famosi Nicolas Vaporidis è stato protagonista di numerosi scontri al vetriolo e in più di una circostanza ha mostrato di non condividere il modus operandi di alcuni compagni di avventura. Il primo duro scontro, però, era stato con Vladimir Luxuria per uno scivolone dell'attore, che si era rivolto al maschile con l'opinionista del reality show di Canale 5. Un'uscita che provocò la reazione stizzita della poliedrica artista, con la quale il quarantenne si è successivamente chiarito.

Durissimo era stato anche il confronto con Laura Maddaloni che l'ha accusato di "aver alzato le mani". Parole che il romano ha rispedito al mittente, sottolineando che non si sarebbe mai permesso di essere aggressivo con una donna.

Durante la sua esperienza in Honduras Vaporidis si è legato molto a Edoardo Tavassi con il quale ha avuto anche un'incomprensione durante il lungo percorso su L'Isola dei Famosi.

Divergenze di vedute subito chiarite con un commovente abbraccio durante una puntata del reality show. Anche con Nick Luciani dei Cugini di Campagna non sono mancati i momenti di tensione.

Le liti con Luxuria e Laura Maddaloni, l'amicizia con Edoardo Tavassi

Un'avventura record quella di Nicolas Vaporidis che con Carmen Di Pietro ha trascorso 99 giorni in Honduras.

Il naufrago è poi arrivato allo scontro finale con Luca Daffrè in occasione della puntata finale del 27 giugno. Al televoto ha prevalso l'attore che alla vigilia era dato come il favoritissimo del reality show di Canale 5.

"Voglio andare via ma allo stesso tempo sono stordito e confuso", aveva dichiarato il quarantenne a poche ore dall'ultimo atto de L'Isola dei Famosi. "Ho conosciuto degli aspetti di me stesso che prima temevo e che ora ho iniziato ad apprezzare. Non so quanto e in che modo ma alla fine mi mancherà quest'Isola".