Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap dell'access prime time di Rai Tre. Nel corso delle recenti puntate di Upas, il personaggio di Lara Martinelli sta avendo ampio spazio, movimentando le trame con i suoi sotterfugi.

La donna ha da poco avuto un aborto spontanea, ed oltre ad aver perso il bambino sembra aver perso anche l'ultimo legame con Roberto. Quest'ultimo, infatti, non fa altro che pensare a Marina, e nemmeno considera la sua ex amante.

Tuttavia Lara è una donna piena di sorprese e capace di fare qualsiasi cosa pur di ottenere quello che desidera.

Upas: Lara ha perso il bambino che aspettava da Ferri

Il rapporto fra Lara Martinelli e Roberto sembra essere sempre stato piuttosto chiaro, soprattutto da parte di Ferri, il quale ha sempre specificato di non essere innamorato della donna. Martinelli, però, sebbene Ferri le abbia sempre specificato di non voler una relazione stabile e soprattutto seria, non ha mai perso la speranza di conquistare il manager.

La scoperta della gravidanza ha dato a Lara la possibilità di riavvicinarsi a Roberto, tanto da insinuarsi nuovamente a casa Ferri. Tuttavia, le condizioni di salute della donna non sembravano essere delle migliori, lasciando presagire che potesse perdere il bambino. Difatti, nonostante il riposo, Lara ha avuto un aborto spontaneo.

La notizia di aver perso il bambino è stata devastante per la signora Martinelli, la quale, nonostante la freddezza e la cattiveria, sembrava davvero essere intenzionata a diventare madre.

Sebbene, l'ex di Ferri sembrasse davvero possedere istinto materno, non le è certo mancata la freddezza per mettere in atto un piano, volto a mantenere i suoi interessi.

Lara mentirà, facendo credere di essere ancora incinta

Dunque non ci sono dubbi, Lara ha perso il bambino che attendeva da Ferri. Tuttavia, a saperlo è soltanto lo spettatore di Upas, dato che la donna sta fingendo che tutto proceda per il verso giusto. Martinelli, infatti, si è recata da sola in ospedale, dove ha appreso dell'interruzione di gravidanza.

Con estrama meticolosità è riuscita a disfarsi delle lenzuola di casa Ferri, sporche del suo sangue, in modo da non farle trovare a Silvana. Lara ha in mente di voler ingannare Roberto, tenendo legato a sé per via della gravidanza. Con molta probabilità la giovane potrebbe continuare a far credere di essere incinta, ed in prossimità del parto potrebbe ipotizzare di lasciare Napoli con qualche scusa.

Upas: Martinelli potrebbe essere scoperta dalla sua rivale

Lara è disposta a mettere in atto piani assurdi, pur di rimanere al fianco di Ferri , mettendo da parte la sua stessa dignità. La donna, però, nonostante l'astuzia, non deve sottovalutare l'intelligenza di un'altra persona: Marina. Quest'ultima, infatti, è nota per essere una donna scaltra ed arguta, capace di scoprire questioni puttosto spinose. La signora Giordano, difatti, nel corso delle prossime puntate di Upas, potrebbe capire che Lara non è più in stato interessante, e che si sta prendenso gioco di Roberto.