Il cast del Trono Classico di Uomini e Donne 2022/2023, sarà svelato nei prossimi mesi ma già da ora circolano parecchi rumor a riguardo. Una ragazza che per settimane è stata al centro delle chiacchiere per un possibile ritorno nel dating-show come tronista, di recente ha fatto sapere che non si sente adatta al ruolo. Oltre a Lilli Pugliese, anche Alessandro Iannoni avrebbe risposto no alla proposta di cercare l'amore in tv a settembre. Chi accetterebbe sicuramente, invece, è Antonio Medugno: il modello si è detto favorevole a questa nuova esperienza se gli venisse offerta.

Aggiornamenti sul cast di Uomini e Donne

Sono tanti i candidati alla poltrona rossa di Uomini e Donne, soprattutto da quando in rete ha cominciato a circolare l'indiscrezione secondo la quale almeno uno dei prossimi tronisti del cast sarà un personaggio già noto al pubblico.

Dopo essere stati inseriti nell'elenco dei possibili protagonisti della nuova edizione del dating-show, però, alcuni hanno fatto chiarezza prendendo un po' le distanze sia dal programma che dal ruolo che andrebbero a ricoprire.

Lilli Pugliese, ad esempio, nei giorni scorsi ha risposto così ad un follower di Instagram che le chiedeva se è vero che a settembre tornerà nel Trono Classico per cercare l'amore: "Me lo domandate in tanti, penso che andrei, ma se mi conoscete un po' avrete capito che non sono proprio adatta".

La corteggiatrice che Luca Salatino ha rifiutato alla scelta, dunque, non è certa di poter fare bella figura come tronista, ma non ha escluso categoricamente una sua futura partecipazione allo show in vesti inedite.

La telefonata con la conduttrice di Uomini e Donne

Anche Alessandro Iannoni figura tra i possibili nuovi tronisti di Uomini e Donne.

Il figlio maggiore di Carmen Di Pietro si è fatto conoscere ed apprezzare partecipando all'Isola dei Famosi, e sembra che proprio grazie al reality Maria De Filippi l'avrebbe "adocchiato".

Un rumor che in queste ore sta serpeggiando sul web, sostiene che ci sarebbero stati dei contatti telefonici tra il giovane studente e la presentatrice del dating-show.

Al termine dell'ultima chiamata, però, il ragazzo avrebbe rifiutato la proposta di entrare a far parte del cast fisso del Trono Classico e il motivo sarebbe ancora una volta l'università.

Infatti Alessandro ha abbandonato il programma condotto da Ilary Blasi per non rimanere troppo arretrato con gli esami e, di conseguenza con la laurea. La padrona di casa di U&D, però, non si sarebbe data per vinta e avrebbe chiesto al giovane di pensarci ancora e di decidere con calma, anche perché le registrazioni delle nuove puntate inizieranno a fine agosto.

La risposta del gieffino su Uomini e Donne

Se Lilli Pugliese e Alessandro Iannoni sarebbero più propensi a rifiutare il ruolo di tronista dell'edizione 2022/2023 di Uomini e donne, un altro candidato si è esposto per far sapere a pubblico e curiosi che accetterebbe volentieri.

"Ad oggi non c'è nulla di certo e non mi è arrivata nessuna richiesta", ha esordito Antonio Medugno in un'intervista radiofonica in cui gli è stato chiesto se parteciperebbe al dating-show di Maria De Filippi dopo l'estate. "Per la prima volta potrei esternare Antonio nella sua sfera amorosa, quindi potrebbe essere una bella esperienza", ha aggiunto il modello.

Insomma, il concorrente del Grande Fratello Vip 6 non ci penserebbe due volte a dire sì alla redazione, anche perché è single da tanto tempo nonostante i flirt che le riviste di Gossip gli attribuiscono settimanalmente (gli ultimi in ordine di tempo con la ballerina Rosa Di Grazia e l'ex corteggiatrice Giulia D'Urso).