Cresce la tensione nelle nuove puntate di Un posto al sole. Le anticipazioni sulla soap di Rai 3, rivelano che Clara venuta a conoscenza di tutta la verità su Tregara, che ora è in carcere, dovrà decidere se aiutare o meno Raffaele, mettendo a rischio la sua incolumità. Da una parte la bella Curcio vorrebbe salvare la vita a Raffaele e alla sua famiglia, ma dall'altra sa che per farlo deve tradire suo padre.

Tregara sempre più pericoloso nelle nuove puntate di Un Posto al Sole

La situazione si farà sempre più complicata nelle nuove puntate della soap di Rai 3.

Raffaele sarà sul punto di cedere al ricatto di Lello, che gli ha chiesto di rubare i dati custoditi nel computer di Eugenio, trasferendoli sulla chiavetta che gli ha fornito.

Il povero Raf si troverà tra due fuochi, ma dopo l'incidente di Diego - chiaramente provocato da Valsano e dai suoi uomini - capirà che è giunto il momento di agire.

Nel frattempo, Nicotera parla con Tregara in carcere, che gli chiede di incontrare la figlia Clara per un chiarimento. La giovane Curcio non sarà molto dell'idea, ancora sconvolta dopo aver saputo che è il suo padre biologico.

Un Posto al Sole, anticipazioni: Clara sa tutta la verità

Nelle prossime puntate della soap, Nicotera riuscirà a realizzare il suo desiderio, dopo aver parlato con Eugenio.

In cambio della sua confessione preziosa, vuole incontrare sua figlia Clara.

Mentre Tregara è in prigione, Lello e i suoi uomini stanno continuando a minacciare apertamente Raffaele, mettendolo al muro e facendolo spaventare. Il povero Giordano è stato anche picchiato, ma non ha rivelato nulla alla sua famiglia, preferendo confessare ciò che lo turbava a Elvira, che è rimasta spiazzata.

La scelta di Clara nelle nuove puntate di Un Posto al Sole

Mentre Clara riflette sul da farsi, la situazione di Raffaele prende una piega pericolosa e inaspettata. Non c'è più tempo per le elucubrazioni, serve agire e anche in fretta.

Scoperta tutta la verità su suo padre e sulle minacce di Lello ai danni di Raffaele, cosa farà Clara?

È probabile che la bella Curcio scelga di correre in aiuto a Giordano, visto che la sua famiglia l'ha supportata in più occasioni.

Se tuttavia Clara dovesse davvero aiutare Raffaele, che potrebbe anche morire, pagherebbe un prezzo molto alto, quello di tradire suo padre. Un padre che ha un nome importante e pesante: Tregara. E se anche lei finisse a sua volta nel mirino di Lello? Resta poi da capire quali saranno le prossime mosse di Eugenio, vicinissimo a sgominare la banda di camorristi una volta per tutte.

La tensione è alle stelle, per sapere cosa succederà non resta che aspettare le prossime puntate dell'amata soap opera in onda su Rai 3.