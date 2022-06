Inizia una nuova settimana in compagnia di Beautiful con le puntate su Canale 5 dal 12 al 18 giugno 2022. L'attenzione è tutta su Liam, che non riesce a far fronte ai sensi di colpa per aver investito Vinny. Bill, al contrario, sta facendo di tutto per insabbiare le prove, deciso a non finire in carcere per un incidente.

Lo stato mentale del giovane Spencer sarà sempre più preoccupante, tanto da avere una crisi di nervi e allucinazioni. Nel frattempo, ecco che il matrimonio di Quinn ed Erica sarà di nuovo in cisi, dopo che la bella Fuller si avvicinerà pericolosamente a Carter.

Di seguito le anticipazioni e le trame delle nuove puntate.

Beautiful, anticipazioni dal 12 al 18 giugno 2022

Nei prossimi episodi della soap in onda su Canale 5, Zoe capisce di aver esagerato mettendo del lassativo nella bevanda di Paris, rovinandole la serata romantica con Zende. La giovane Buckingam inizia anche a sentirsi in colpa nei confronti di Carter, che ha solo preso in giro.

Zoe prova a chiedere perdono alla sorella e a Carter, ma entrambi sembrano non avere fiducia in lei.

A quel punto, ecco che entra in gioco Quinn, consigliando a Carter di accettare le scuse di Zoe, dal momento che la ragazza le sembra sincera. Da questo momento in poi, i due accorceranno sempre di più le distanze.

Baker interroga Thomas sulla morte di Vinny

Nel frattempo, alla stazione di polizia, il tenente Baker apre le indagini sulla morte di Vinny Walker e interroga Thomas, al quale chiede tutte le informazioni in suo possesso.

Thomas, così come Baker, sono certi che si tratti di omicidio e non di un banale incidente e sono pronti a scovare il colpevole per rendere giustizia al ragazzo.

Bill non vuole creare ulteriori sospetti e così accetta di incontrare Hope, sul punto di perdonare Liam per il tradimento con Steffy ma inconsapevole di ciò che sta nascondendo con la complicità di suo padre.

Beautiful, anticipazioni puntate italiane: Liam vede il fantasma di Vinny

Come raccontano le anticipazioni di Beautiful, Thomas spiazza Hope promettendole di farsi giustizia da solo qualora Baker non arresti i colpevoli della morte di Vinny, ancora allo scoperto.

Nessuno sa che le persone che cercano sono proprio sotto i loro occhi.

Purtroppo Liam sarà talmente angosciato al punto da avere le allucinazioni. In un momento di smarrimento, crederà di vedere il fantasma di Vinny che lo minaccia per non averlo soccorso.

Liam avrà una crisi di nervi e solo Bill riuscirà a calmarlo, rassicurandolo sul fatto che tutto andrà bene. Nel frattempo, Hope sarà decisa a parlare con lui per sapere il motivo della sua freddezza.