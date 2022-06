Secondo le ultime anticipazioni della soap opera italiana Un posto al sole, nelle puntate che andranno in onda la settimana prossima su Rai 3, da lunedì 6 a venerdì 10 giugno, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Raffaele non racconterà a Eugenio delle minacce che starà continuando a ricevere dai camorristi, ma sarà più deciso che mai a volersi affrontare da solo, per proteggere la sua famiglia.

Intanto, Cristiana tornerà a Napoli e andrà a casa di suo padre Roberto, ma non gradirà la presenza di Lara.

E per questo motivo, la ragazzina tratterà molto male Jimmy che soffrirà nuovamente per amore a causa di ciò. Infine, Raffaele si sfogherà e confesserà a Elvira la situazione che sta vivendo, ma la donna potrebbe dargli un consiglio sbagliato. Allo stesso tempo, Jimmy e Cristiana andranno d'accordo e saranno molto affiatati, nonostante provengano da due famiglie completamente diverse.

Raffaele deciderà di affrontare i criminali

Nelle puntate in onda settimana prossima su Rai 3, Viola e Ornella noteranno che Raffaele sarà un po’ strano, ma lui sceglierà almeno per il momento di non dire nulla a suo genero Eugenio, riguardo il ricatto di cui è vittima. Al contrario, il portiere di palazzo Palladini deciderà di affrontare da solo i camorristi che continueranno a minacciare lui e la sua famiglia.

Nel frattempo, Cristina tornerà a Napoli per un breve soggiorno e andrà a trovare suo padre, ma prenderà molto male la presenza di Lara e così tratterà male Jimmy che continuerà a soffrire per amore.

Intanto, Raffaele oltre a dover gestire i criminali che lo minacciano, rischierà di creare dei sospetti nei confronti delle persone che gli stanno vicino.

Allo stesso tempo, Roberto dovrà spiegare a sua figlia, perché Lara starà in casa. Jimmy invece avrà una crisi sentimentale e dovrà decidere se ascoltare i consigli di Serena o quelli di Micaela.

Jimmy e Cristina saranno molto affiatati

Successivamente, Raffaele continuerà a ricevere le minacce, ma dovrà continuare a mentire ai suoi familiari, ma non saprà se riuscirà a mantenere il segreto ancora per molto tempo.

Invece, Jimmy e Cristina nonostante le rispettive famiglie abbiano notevoli differenze, loro andranno molto d'accordo.

Intanto, Stefano tornerà nuovamente alla carica con Riccardo, in quanto vorrà convincerlo a vendere la proprietà di famiglia, ma il fratello continuerà a rifiutarsi. Proprio per questo motivo, Stefano si infurierà non poco e una persona del tutto incolpevole che si troverà al Vulcano, verrà coinvolta da questo nervosismo dell'uomo.

Infine, Raffaele si aprirà e sfogherà con Elvira. Quest'ultima però potrebbe dare un consiglio sbagliato al portiere.