Continuano le vicende dei protagonisti della celebre soap partenopea Un posto al sole. Nel corso della settimana che andrà dal 27 giugno al 1° luglio saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. Ferri, deciso a riconquistare Marina, farà di tutto per farle cambiare idea sul suo conto. Jimmy desideroso di rivedere la sua Cristina si avventurerà da solo alla ricerca della ragazzina e finirà per perdersi in un quartiere sconosciuto. Tra Niko e Susanna ricominceranno le tensioni a causa della vicinanza della donna con Nicotera.

Raffaele tenterà ancora una volta di assecondare le richieste dei camorristi mentre Alberto troverà il modo di sostenere Clara nelle sue difficili scelte. Mariella infine cercherà di aiutare Samuel a recuperare il suo rapporto con Speranza ma non sarà facile.

La dichiarazione di Ferri

Roberto, impaziente di vivere serenamente il suo rapporto con Marina, le dichiarerà tutto il suo amore. Lara intanto comincerà ad angosciarsi per le sorti incerte del suo bambino. Alberto deciderà di aiutare Clara a sostenere il tanto temuto esame di maturità. Serena scoprirà delle importanti novità in merito al nuovo ruolo di Susanna che potrebbero creare nuove tensioni con Niko. La ragazza infatti preoccupata per la reazione del compagno farà fatica a comunicargli la possibilità di potersi imbattere in Serena durante il suo tirocinio da magistrato.

Marina invece cercherà in ogni modo di tenere lontano Roberto nonostante l'insistenza dell'uomo. Lara deciderà di tenere nascoste le reali condizioni del suo bambino. Virginia prenderà una inaspettata e sorprendente decisione.

Le preoccupazioni di Niko

Niko comincerà a preoccuparsi per la vicinanza tra Susanna ed Eugenio dopo aver scoperto che la sua compagna dovrà lavorare a stretto contatto con un collega del magistrato.

Jimmy ossessionato da Cristina comincerà a elaborare un piano per poter raggiungere la sua fidanzatina da solo. Clara vivrà dei momenti di tensione, indecisa se leggere o meno la lettera di suo padre. Riccardo Crovi intanto comincerà a percepire la diffidenza di Michele nei suoi confronti ma Rossella farà di tutto pur di allentare la tensione tra i due.

Bianca Boschi comincerà a cercare un modo per farsi notare da Antonello. Chiara Petrone decisa a lasciare Napoli, continuerà a progettare la sua fuga e per farlo coinvolgerà anche Nunzio. Jimmy deciso a trovare Cristina si allontanerà di casa da solo ma finirà per perdersi in un quartiere sconosciuto. La vicinanza di Alberto comincerà a fare bene a Clara che troverà in lui un valido sostenitore. Mariella deciderà di aiutare Samuel e Speranza a recuperare il loro rapporto e si ritroverà a dover assecondare una richiesta del tutto insolita da parte del ragazzo.

Raffaele, deciso a portare avanti la sua missione, inviterà nuovamente a pranzo Eugenio e Viola per poter accedere liberamente al suo portatile.

Niko desideroso di vivere serenamente il suo rapporto con Susanna scoprirà che tra lei e Nicotera non vi è più alcuna tensione. Il pranzo organizzato da Mariella per far incontrare Espedito e Samuel non andrà proprio nel modo in cui era stato pensato.