Nelle prossime puntate di Un posto al sole, in onda dal 6 al 10 giugno, verrà confermato che Cristina ha un bel caratterino esattamente come suo padre. La bimba, dall'aspetto angelico, si dimostrerà in realtà un osso duro, arrivando a dare del filo da torcere persino a Lara. La figlia di Roberto inoltre spezzerà il cuore del piccolo Jimmy.

Viola e Ornella noteranno che Raffaele nasconde qualcosa, tuttavia l'uomo preferirà non svelare nulla alla sua famiglia sul ricatto di cui è vittima.

Nuove liti in arrivo per i fratelli Crovi, mentre Sasà valuterà di perdonare Bruno, nonostante il recente tradimento.

Cristina nuova 'cattiva' della soap

Nelle sue recenti apparizioni ad Un posto al sole, era stato dato già qualche indizio sulla vera natura di Cristina (Camilla Cossu). La piccola Ferri infatti si era mostrata "altezzosa e vendicativa", insomma una degna erede di Roberto. Naturalmente questo lato è stato trattato in trame molto leggere, e tale tendenza dovrebbe essere confermata anche in questa storyline. Le anticipazioni confermano infatti che la bambina riuscirà a tenere testa persino a una donna scaltra come Lara (Chiara Conti). Ma cosa accadrà di preciso?

Un posto al sole, anticipazioni dal 6 al 10 giugno: la figlia di Ferri spezza il cuore a Jimmy

Nelle prossime puntate del daily drama partenopeo, Cristina giungerà a Palazzo Palladini per un breve soggiorno.

La bambina metterà subito le cose in chiaro, mostrando tutto il suo disappunto per l'inaspettata presenza di Lara (Chiara Conti) a casa del suo papà. Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), di contro, dovrà faticare non poco per tenere a bada le due "donne".

Le anticipazioni confermano che Cristina sarà più "cattiva" che mai, la piccola infatti oltre a rendere un inferno la vita di Lara, finirà per trattare male anche il piccolo Jimmy (Gennaro De Simone)

Un posto al sole, trame 6-10 giugno: Viola e Ornella sospettano di Raffaele

Viola (Ilenia Lazzarin) e Ornella (Marina Giulia Cavalli) noteranno lo strano comportamento di Raffaele (Patrizio Rispo), tuttavia saranno ben lontane dal capire cosa affligge l'uomo.

Nel frattempo, il portiere di Palazzo Palladini preferirà tenere le due donne all'oscuro del ricatto che ha subito dalla camorra. Raf molto incautamente non dirà nulla nemmeno ad Eugenio (Paolo Romano) ma preferirà confidarsi con Elvira (Giusi Cataldo).

Stefano (Joseph Altamura) e Riccardo Crovi (Mauro Racanati) litigheranno a causa di una proprietà di famiglia.

Salvatore (Cosimo Alberti) si mostrerà pronto a perdonare Bruno (Giovanni Caso) per il suo tradimento, ma Mariella (Antonello Prisco) farà di tutto per fargli cambiare idea