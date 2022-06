Secondo le ultime anticipazioni della soap opera italiana Un posto al sole, nelle puntate che andranno in onda la settimana prossima su Rai 3, da lunedì 20 a venerdì 24 giugno, ci saranno tantissime novità. In particolare, Raffaele avrà un crollo e si rifugerà tra le braccia di Elvira. Diego però temerà che l'uomo possa aver perso la testa per Elvira e così cercherà in tutto i modi di far riavvicinare Raffaele e Ornella.

Intanto, Riccardo le proverà tutte per riconquistare Rossella, ma quest'ultima sarà indecisa se fidarsi nuovamente del dottore.

Alla fine però i due risolveranno le loro divergenze e formeranno nuovamente una coppia, Virginia, invece, a causa di ciò avrà il cuore spezzato.

Nelle puntate in onda la settimana prossima su Rai 3, sfumerà l'occasione per Raffaele di eseguire le richieste dei camorristi. Proprio per questo motivo, il portiere di palazzo Palladini avrà un crollo emotivo e cercherà conforto tra le braccia di Elvira, ma qualcuno potrebbe averlo visto. Intanto, Riccardo prenderà una decisione molto difficile pur di riconquistare Rossella.

Poco dopo, Raffaele sarà costretto a mentire a Diego e sarà sempre più tormentato. Nicotera dovrà affrontare un dilemma che lo metterà a dura prova.

Allo stesso tempo, la decisione di Riccardo di vendere la proprietà che ha ereditato avrà delle ricadute sia su Virginia che su Rossella, ma la ragazza non sarà ancora pronta a fidarsi del dottore.

Intanto, Diego temerà che Raffaele possa aver perso la testa per Elvira e per questo cercherà di far riavvicinare lui e Ornella.

Niko invece riceverà la lettera di Tregara da Eugenio, resterà da vedere come si comporterà con Clara.

Allo stesso tempo, Silvia tornerà da Bari giusto il tempo di ascoltare lo sfogo di sua figlia, che sarà indecisa se ritornare insieme a Riccardo

Poco dopo, Michele coglierà alla sprovvista Silvia tramite una decisione inaspettata.

Nel mentre, Riccardo si riavvicinerà a Rossella, ma questo porterà la ragazza all'ennesimo scontro con Virginia.

Successivamente, Clara riceverà una lettera da suo padre che la metterà totalmente in crisi. Nel frattempo, Raffaele non vedrà nessuna soluzione che lo potrà tirare fuori dall'incubo in cui sarà finito.

Poco dopo, Lara non riuscirà a sopportare la vicinanza tra Roberto e Marina e quindi cercherà di mettersi in mezzo ai due in ogni modo. Il comportamento di Martinelli farà saltare i nervi a GIordano.

Invece, Rossella e Riccardo risolveranno le loro divergenze e saranno pronti a tornare insieme, però qualcuno osserverà il loro riavvicinamento e avrà il cuore spezzato.

Infine, Niko si ritroverà a dover gestire il panico di Renato, causato dall'imminente viaggio estivo di Jimmy insieme a Micaela.