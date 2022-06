Il finale della soap turca Brave and Beautiful è sempre più vicino. Le ultime puntate saranno molto intense e ricche di colpi di scena. Le anticipazioni provenienti dalla Turchia ci rivelano che purtroppo Korhan farà una pessima fine, proprio dopo essere diventato padre. Il figlio di Tahsin riuscirà a vedere solo una volta sua figlia perché verrà assassinato per mano di Riza. Quest'ultimo tenderà una trappola a Cesur, con l'intento di fare del male a Suhan. Quando Korhan si ritroverà davanti Riza armato, farà da scudo alla sorella e morirà sul colpo.

Anticipazioni Brave and Beautiful, puntate finali: Cahide partorisce dopo essere stata scarcerata

Durante le prossime puntate di Brave and Beautiful, sarà più chiara tutta la situazione che riguarda l'avvelenamento di Suhan. Cesur scoprirà infatti che la responsabile di quanto accaduto non è Cahide ma Banu. Riza ricatterà l'avvocatessa dopo aver rapito suo figlio. Vardar confesserà così di essere stata costretta ad avvelenare Suhan per poter salvare suo figlio. Cesur, insieme al procuratore, si metteranno sulle tracce di Ömer e riusciranno a salvarlo. Purtroppo però, non riusciranno a prendere anche Soyözlü. Quest'ultimo deciderà di tendere una trappola a Cesur.

Riza telefonerà a Banu e fingerà di non essere a conoscenza che suo figlio è stato liberato.

Il perfido fratello di Adalet dirà all'avvocatessa che se vuole salvare suo figlio, Cesur si dovrà recare in un determinato luogo con i soldi. In realtà, si tratterà soltanto di un tranello per far si che Alemdaroğlu si allontani da casa sua, così che Riza possa vendicarsi su Suhan. Dopo la confessione di Banu, Cahide sarà scarcerata e partorirà di li a poco.

Spoiler Cesur ve Guzel: Cahide disperata per la morte del marito

La nascita della piccola Nurhan sancirà la rappacificazione tra Cahide e Korhan. Il figlio di Tahsin, in preda alla felicità, andrà a trovare la sorella alla tenuta Alemdaroğlu. Sarà proprio li che poco dopo si consumerà una tragedia. Soyözlü, approfittando dell'assenza di Cesur, riuscirà ad introdursi all'interno di casa sua, dove sa che troverà Suhan.

Sarà Korhan a ritrovarsi davanti Riza con una pistola in mano. Il giovane Korludag, per proteggere la sorella, si metterà davanti a lei facendole da scudo. Riza sparerà due colpi di pistola, assassinando il padre di Nurhan.

La notizia della morte del marito getterà nello sconforto Cahide. La donna scoprirà quanto accaduto mentre si trova ancora in ospedale, non molto tempo dopo aver dato alla luce sua figlia. Il clima in paese diventerà sempre più teso dopo l'avvenuta tragedia. Tahsin giurerà di vendicare il figlio, promettendo di uccidere Riza.