Un posto al sole torna in onda dal 20 al 24 giugno con le nuove puntate inedite. Le anticipazioni della soap opera rivelano che Raffaele si ritroverà s vivere un vero e proprio crollo emotivo e, questa volta, le sue debolezze verranno smascherate anche dal figlio Diego.

Intanto, Rossella si ritroverà messa sempre più in crisi per il suo rapporto con Riccardo, mentre tra Nicotera e Tregara ci sarà un nuovo incontro in carcere.

Raffaele e Elvira smascherati da Diego: anticipazioni Un posto al sole 20-24 giugno

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole fino al 24 giugno 2022, rivelano che per Raffaele sfumerà l'occasione per eseguire le richieste dei camorristi.

L'uomo, scampato questo pericolo, avrà un vero e proprio crollo dal punto di vista emotivo e finirà per rifugiarsi tra le braccia di Elvira.

Tra i due, infatti, ci sarà un caloroso e appassionante abbraccio ma, questa volta, non saranno completamente al riparo da occhi indiscreti.

Raffaele e Elvira, infatti, crederanno di non essere visti da nessuno, ma in realtà ci sarà uno spettatore "indesiderato". Trattasi di Diego: il figlio di Raffaele, quindi, beccherà suo padre in teneri atteggiamenti con Elvira. Quale sarà la reazione del ragazzo? Deciderà di affrontare suo padre Raffaele per capire come stanno le cose?

Rossella messa in crisi da Riccardo

E poi ancora, le anticipazioni di Un posto al sole nella settimana 20-24 giugno rivelano che Riccardo deciderà di non arrendersi con Rossella e proverà così a riconquistare il cuore della ragazza.

Peccato, però, che Rossella non riesca a fidarsi completamente di Riccardo e questa situazione finirà per metterla di nuovo in crisi.

Spazio anche alle vicende di Lara che, in queste nuove puntate della soap opera di Rai 3, continuerà ad intromettersi nel rapporto lavorativo tra Roberto e Marina.

In questo modo, infatti, la Martinelli intende "marcare il territorio" e tenere sotto controllo il rapporto tra Ferri e la sua "nemica" Marina per evitare che tra i due possa divampare nuovamente la passione.

Nicotera rivede Tregara in carcere: anticipazioni Un posto al sole al 24 giugno

Occhi puntati anche sull'incontro tra Nicotera e Tregara in carcere. Il pentito chiederà al magistrato se si può accogliere la sua richiesta di vedere la figlia Clara.

Eugenio proverà a fargli capire che è meglio di no, in primis per l'incolumità della ragazza.

Tregara, però, non si arrende e comunica al magistrato che intende far recapitare a sua figlia una lettera e vorrebbe che lui facesse da tramite.

Nicotera, però, non se la sente: la corrispondenza dal carcere deve entrare e uscire solo ed esclusivamente attraverso il canale ufficiale del penitenziario, ma alla fine cambierà idea e deciderà di consegnare la lettera nelle mani di Niko, il legale di Clara.

Clara riceve una lettera dal padre: anticipazioni Upas

Tuttavia, nel momento in cui si presenterà da Poggi con la fatidica missiva, anche lui apparirà alquanto titubante e non nasconderà i suoi dubbi in merito.

Nonostante ciò, deciderà di prendere in mano le redini della situazione e quindi di andare da Clara per consegnarle questa missiva del padre.

Un duro colpo per Clara che, nel momento in cui si ritroverà tra le mani quella lettera, non potrà fare a meno di pensare a tutte le cose brutte che le ha fatto il padre.

Per prima cosa, Clara ripenserà all'omicidio della sua mamma: alla fine deciderà di leggere la lettera oppure no? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate di Un posto al sole previste fino al 24 giugno su Rai 3.