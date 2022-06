Nuovo cambio programmazione in arrivo per la serie tv Brave and Beautiful, trasmessa ogni pomeriggio in prima visione assoluta su Canale 5.

Da lunedì 13 giugno gli spettatori e appassionati delle vicende della coppia Cesur e Suhan dovranno fare in conti con una nuova variazione legate alla durata complessiva della serie in tv.

In casa Mediaset, infatti, hanno scelto di rimettere mano al palinsesto del primo pomeriggio e per la serie turca sono previsti degli episodi ridotti rispetto a quelli attuali.

Nuovo cambio programmazione per Brave and Beautiful: ecco la decisione Mediaset

Nel dettaglio, il nuovo cambio programmazione per Brave and Beautiful su Canale 5 prenderà il via il prossimo lunedì 13 giugno, in concomitanza con lo stop estivo di Pomeriggio 5.

Il talk show condotto da Barbara d'Urso non andrà in onda a partire dal prossimo lunedì, per osservare il consueto periodo di pausa, che andrà avanti fino ai primi di settembre.

Questo stop porterà a una rivoluzione nella programmazione quotidiana di Canale 5, dato che al posto del talk show di Barbara d'Urso, ci sarà spazio per la messa in onda di film che, data la durata, chiederanno maggiore durata rispetto a quella di Pomeriggio 5.

Dal 13 giugno Mediaset taglia la durata di Brave & Beautiful

Di conseguenza, dal prossimo lunedì pomeriggio a farne le spese saranno gli spettatori e fan di Brave and Beautiful: la serie sarà destinata a questo nuovo cambio programmazione a ridosso ormai degli ultimi episodi che andranno in onda a breve su Canale 5.

Dal 13 giugno e, fino alla fine, la messa in inda della serie tv turca è assicurata dalle 16 alle 16:30, con episodi quotidiani che non andranno oltre la durata di trenta minuti.

Un duro colpo per gli appassionati della soap con Cesur e Suhan dato che, in queste ultime settimane di programmazione, erano stati abituati a puntate "extra large", della durata di oltre un'ora e venti minuti.

Episodi ridotti per la serie turca con Cesur e Suhan

Complice la fine di Uomini e donne e lo stop del daytime di Amici di Maria De Filippi, la soap turca aveva acquistato maggiore spazio nel palinsesto di Canale 5, ma dal 13 giugno la situazione cambierà nettamente.

Gli appassionati, quindi, dovranno abituarsi a questa nuova programmazione, dopo che Mediaset ha scelto di tagliare la durata delle puntate quotidiane della serie turca.

Quale sarà il responso auditel? In queste ultime settimane, complice l'avvicinarsi del gran finale, gli ascolti della serie sono cresciuti notevolmente, superando abbondantemente la soglia del 20% di share. Nonostante la durata inferiore, riuscirà a mantenere gli stessi ottimi ascolti? Al pubblico di Canale 5 spetterà l'ardua sentenza.