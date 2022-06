Proseguono gli appuntamenti su Canale 5 con Brave and Beautiful. Le anticipazioni provenienti dalla Turchia, ci rivelano che nuovi problemi affliggevano la famiglia Korludag. Una tragedia colpire il fratello di Suhan, che poco dopo essere diventato padre, morirà. Il colpevole del delitto sarà il perfido Riza. La morte del figlio di Tahsin porterà scompiglio in tutto il paese e proprio quest'ultimo giurerà di voler uccidere il fratello di Adalet per vendicare suo figlio.

Spoiler Brave and Beautiful, puntate turche: Banu confessa di aver avvelenato Suhan

Finalmente si riuscirà a trovare il colpevole dell'avvelenamento di Suhan. Banu Vardar infatti, confesserà a Cesur che Riza l'ha costretta a mettere del veleno nell'acqua di Suhan. Per costringere l'avvocatessa a fare ciò infatti, Riza ha rapito il figlio di Banu per poterla ricattare. Alemdaroğlu chiederà l'aiuto del procuratore per poter ritrovare il piccolo. Ömer sarà ritrovato e Cahide potrà così essere scagionata dall'accusa di aver avvelenato Suhan.

Per Cahide arriverà il momento di dare alla luce la sua bimba. La donna sarà ricoverata in ospedale e partorirà la piccola Nurhan. Questa nascita farà tornare Khoran su i suoi passi.

Il figlio di Tahsin aveva perso la fiducia nella moglie dopo che quest'ultima lo ha ripetutamente ingannato. L'arrivo della piccola farà sì che i due seppelliscano l'ascia di guerra e decidano di vivere insieme questo magico momento della loro vita.

Cesur ve Guzel, episodi turchi: Riza uccide spietatamente il figlio di Tahsin

La sete di vendetta di Riza non potrà fare dormire sonni tranquilli ai Korludag. Soyözlü organizzerà una trappola per creare scompiglio nella vita di Cesur. L'uomo chiamerà Banu e fingerà di non sapere che suo figlio è stato libero e chiederà all'avvocatessa di portare Cesur in luogo affinché lui possa pagare il riscatto per riavere indietro Ömer.

Il fratello di Adalet aggiungerà anche che sarà proprio in quello che Alemdaroğlu verrà assassinato. Soyözlü inizierà a spiare Cesur attraverso una telecamere posizionata nella stanza di Cesur. Riza vorrà infatti assicurarsi che il suo piano possa procedere come da lui programmato.

Con una scusa, Riza farà si che le guardie presenti in casa di Cesur si allontanino, così che lui possa entrare indisturbato. Arrivato a casa Alemdaroğlu, il fratello di Adalet troverà Suhan e Korhan. Quest'ultimo si sarà recato in casa della sorella per comunicarle l'avvenuta nascita di sua figlia. Non appena il figlio di Tahsin si ritroverà davanti Riza con una pistola, farà scudo al corpo della sorella e morirà sul colpo. Cahide riceverà la tragica notizia in ospedale.