Grandi novità in arrivo nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 che tornerà in onda da settembre in poi su Rai 1. I colpi di scena non mancheranno e, uno di questi, potrebbe avere a che fare con l'arrivo in città del giovane Tancredi Di Sant'Erasmo, fratello di Marco e nipote della contessa Adelaide.

Un ritorno che non passerebbe inosservato dato che, da fratello maggiore, potrebbe anche non essere d'accordo circa la nuova storia d'amore tra Marco e la venere Stefania.

L'arrivo di Tancredi, fratello di Marco, ne Il Paradiso delle signore 7?

Nel dettaglio, l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 7 è confermatissimo nel palinsesto del prossimo autunno 2022.

La soap opera tornerà in onda nella fascia del primo pomeriggio, come sempre nella fascia oraria che va dalle 15:55 alle 16:45 circa.

Nuove puntate che non deluderanno le aspettative dato che, come svelato da alcuni dei protagonisti della soap, quest'anno si entrerà subito nel vivo delle dinamiche e delle trame già dopo i primi episodi della settima stagione.

Ebbene, una delle sorprese più eclatanti potrebbe avere a che fare con l'arrivo di Tancredi Di Sant'Erasmo, fratello maggiore di Marco.

Marco e Stefania si ritroveranno già in crisi nelle nuove puntate?

Il rapporto tra i due, nel corso dell'ultimo periodo, non è stato idilliaco al punto che lo stesso Marco scelse di andare via da Torino e di trasferirsi per un po' di tempo dalla zia Adelaide, a Milano.

Ed è proprio qui che, col passare del tempo, ha stretto un rapporto sempre più stretto con la venere Stefania, al punto che tra i due c'è stato il trionfo dell'amore nel corso delle puntate finali della passata stagione.

Marco e Stefania sono una coppia a tutti gli effetti e il pubblico potrà seguire l'evolversi di questo rapporto nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 di questo autunno.

Tancredi potrebbe dividere Marco e Stefania ne Il Paradiso delle signore 7?

Tuttavia, l'arrivo di Tancredi potrebbe finire per mettere in crisi la coppia e far vacillare le certezze di Marco.

Sì, perché i due ragazzi appartengono ad un ceto social decisamente elevato, motivo per il quale Tancredi potrebbe non essere d'accordo con la decisione di suo fratello di intraprendere una relazione con Stefania.

Di conseguenza, l'arrivo di Tancredi potrebbe avere delle influenze negative sul conto di suo fratello, al punto che Marco e Stefania potrebbero ritrovarsi ben presto ai "ferri corti".

Ad allarmare i fan de Il Paradiso delle signore 7, anche una foto scattata sul set di queste nuove puntate, dove compaiono Marco e Stefania con facce decisamente tristi e poco rassicuranti.