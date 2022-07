La storia d'amore travagliata tra Martina Miliddi e Aka7even ha tenuto banco durante l'edizione venti di Amici. Sebbene sia iniziata sotto i miglior auspici, dopo poco la ballerina ha voluto troncare con il cantante esprimendo il suo interesse per un altro compagno ossia Raffaele Renda. Il triangolo amoroso ha buttato nella disperazione Aka7even: chi segue il talent ricorderà di certo le lacrime del cantautore. Ma al cuor non si comanda e spente le telecamere, Martina ha iniziato una relazione che prosegue ancora adesso con Raffaele. Ma i due ex hanno avuto, a più di un anno di distanza la possibilità di rivedersi e pare che Miliddi nutra molta stima per Aka7even.

La storia d'amore tra il cantante e la ballerina di Amici 20

Circola sul web un video che attirato e non poco l'attenzione dei fan di Amici. L'edizione 20 del talent di Maria De Filippi passerà di certo alla storia per le numerose storie d'amore che sono nate in casetta, dove per il primo anno i giovani hanno vissuto senza contatti con l'esterno per via del Covid. Oltre a quella di Sangiovanni e Giulia Stabile che ancora adesso viaggia a gonfie vele e quella tra Deddy e Rosa Di Grazia che si è conclusa velocemente,una volta spenti i riflettori, senza dubbio la love story breve ma intensa resterà nel cuore dei telespettatori. Il dramma della fine si è consumato davanti alle telecamere tra lacrime, disperazione e perfino 'terzo incomodo'.

In ogni caso, a distanza di tempo i due ragazzi non rinnegano la loro frequentazione e quando ce ne è l'occasione spendono parole di stima l'uno per l'altro. E la dimostrazione di ciò è arrivata nelle ultime ore. Martina, infatti, fa parte del corpo di ballo di Battiti Live 2022, insieme ad altri ex allievi di Amici, tra sui Tommaso Stanzani, Christian Stefanelli, Cosmary Fasanelli e Nunzio Stancampiano.

Aka7even è invece uno degli artisti che si esibirà sul palco della kermesse itinerante.

Lo sguardo orgoglioso di Martina

E durante una delle prove, i due ex si sono rivisti. Un video mostra che mentre Aka sta cantando 'Mi manchi', con il pubblico presente che lo osanna, Martina fa capolino da dietro il palco e lo guarda orgogliosa.

Luca Marzano, questo il nome all'anagrafe del cantautore, canterà un medley dei suoi successi ma non pare un caso che Miliddi abbia deciso di guardarlo mentre canta proprio la canzone che risale ai primi mesi di Amici 20.

Più volte, Aka7even ha affermato che la canzone è dedicata a Martina. Ora è noto che con Raffaele la ballerina sia felice, ma ciò non esclude che il ricordo della sua storia con Luca possa esserle rimasto nel cuore. Il video ormai è virale, ma i diretti interessati non hanno commentato: forse c'è la volontà di far restare nel passato una storia finita.