Entrano nel vivo le nuove puntate di Beautiful, che vedranno Liam e Hope ancora uniti e decisi a dare l'ennesima possibilità al loro amore. Nei prossimi episodi in onda a luglio di Canale 5, i due faranno l'amore e, in un momento di grande complicità, il giovane Spencer confesserà di aver investito Vinny, con tutto quel che ne consegue.

Hope sarà sconcertata da quanto scoperto ed esorterà Liam a consegnarsi immediatamente alla polizia, senza dare retta alle imposizioni di Bill che, sin da subito, ha nascosto ogni prova che lo collegasse con il figlio alla morte di Vinny Walker.

Come è ben facile immaginare, il tenente Baker non aspettava altro e condurrà in prigione Liam, con una disperata Hope che gli prometterà di restargli sempre accanto e di essere orgoglioso per aver detto la verità. Quello che succederà dopo ha dell'incredibile.

Anticipazioni Beautiful: Liam spiazza Thomas

Tra Liam e Thomas non c'è stato mai un buon feeling, ma in questa circostanza difficile i due faranno pace, con grande gioia di Hope. Il giovane Forrester si reca in prigione per fare visita a Liam che, disperato, non fa altro che pensare a come farà senza la vicinanza di Kelly e di Beth.

Anche Ridge andrà a trovare Liam, che gli assicurerà di non aver investito intenzionalmente il povero Vinny e che, molto probabilmente, si trovava già sul marciapiede quando lui e Bill stavano transitando in macchina.

A stupire Hope, come svelano le anticipazioni di Beautiful, sarà una rivelazione di Thomas che la spiazzerà una volta che saranno tornati dalla prigione.

Hope viene a sapere della strana richiesta di Liam

Thomas confida a Hope il fatto che Liam gli ha chiesto un grande favore durante la loro breve conversazione dietro le sbarre: prendersi cura di lei e dei bambini.

Una sbalordita Logan proverà rabbia nei confronti del marito, al quale ha sempre detto di essere forte e di mantenere la calma, convinta della sua innocenza.

Nel frattempo, Liam ringrazia Wyatt per essere venuto a trovarlo; anche Wyatt lo esorta a non arrendersi e a riporre piena fiducia in Justin, che ha preso la sua difesa.

Peccato che anche l'avvocato abbia un grosso segreto da tenere ben nascosto.

Liam ha paura di perdere Beth e Kelly, spoiler Beautiful

Anche se tutti cercheranno di rassicurarlo, Liam avrà il sentore di non vedere più le sue bimbe e cadrà nella disperazione totale. Hope proverà in tutti i modi a consolarlo, dicendogli che l'unico uomo che vuole al suo fianco è lui e non Thomas.

Dal canto suo, Thomas prometterà a Hope di esserci sempre e comunque per lei e Beth, qualsiasi cosa accada nel periodo in cui Liam è in carcere e non solo. Ora, può contare su di lui.