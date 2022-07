Cambio programmazione per Amici 22, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, che tornerà in onda da settembre su Canale 5.

Lo scorso anno, dopo un bel po' di edizioni trasmesse al sabato pomeriggio, l'appuntamento con Amici è passato alla domenica pomeriggio.

Quello che doveva essere un cambio palinsesto momentaneo, però, si è trasformato in una programmazione assidua per il talent, che dal prossimo settembre non tornerà al sabato pomeriggio.

Il cambio programmazione per Amici 22

Nel dettaglio, durante la presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset per la stagione tv 2022/2023, c'è stata la conferma del ritorno in tv di Amici 22.

Il talent show di Maria De Filippi sarà ancora una volta uno dei programmi cardine della programmazione pomeridiana e serale di Canale 5.

Si partirà, come sempre, con la messa in onda degli speciali, che un tempo andavano in onda al sabato pomeriggio.

Ecco quando va in onda Amici 22 su Canale 5

Dallo scorso anno, però, c'è stato un cambio programmazione sulle reti Mediaset. Per assicurare un buon traino alla nuova versione domenicale di Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin, ecco che Amici aveva traslocato di domenica pomeriggio.

Inizialmente doveva andare in onda solo per poche puntate, ma alla fine Amici è rimasto di domenica pomeriggio per tutta la durata della stagione televisiva.

Gli ascolti hanno comunque premiato il talent show, che ha registrato una media di oltre tre milioni di spettatori con oltre il 19% di share.

Numeri positivi seppur in lieve calo rispetto a quelli della stagione precedente, che hanno comunque permesso alla rete ammiraglia Mediaset di vincere la gara ascolti contro la Domenica In condotta da Mara Venier in diretta su Rai 1.

Il talent show di Maria De Filippi non ritorna al sabato pomeriggio

Ebbene, alla luce dei buoni ascolti e della buona tenuta registrata dal talent show anche di domenica pomeriggio, Mediaset ha optato nuovamente per il cambio programmazione.

Di conseguenza l'appuntamento con Amici 22 non tornerà in onda di sabato pomeriggio: la trasmissione di Maria De Filippi sarà in onda, per tutta la stagione 2022/2023, nella fascia oraria che va dalle 14 alle 16:30 circa, quando poi la linea passerà nuovamente a Verissimo.

In attesa di scoprire quale sarà il verdetto auditel di questa nuova edizione, le prime anticipazioni su Amici 22 riguardano il parterre dei professori. Tra i confermati, infatti, spicca il nome di Lorella Cuccarini.

In una recente intervista è stata la showgirl stessa a svelare che tornerà ancora a essere una prof di canto, nella prossima edizione in onda da settembre.