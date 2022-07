La settima stagione de Il Paradiso delle Signore, la soap più amata e seguita dagli italiani, tornerà a settembre 2022 dopo la pausa estiva con nuove trame pronte a intrattenere il pubblico italiano: le Anticipazioni Tv sugli episodi inediti vedono come protagonista Vittorio Conti. Il direttore del magazzino ha tutte le intenzioni di voltare pagina, dopo il rapporto finito con Marta Guarnieri. Deciso a rimettersi in gioco in amore, incontrerà Matilde Di Sant'Erasmo, parente di Adelaide e prossimo braccio destro del direttore del Paradiso.

Anticipazioni tv Il Paradiso delle Signore 7: Conti socio di Adelaide

Nello specifico, le anticipazioni tv relative ai nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore, rivelano che Adelaide sarà co-proprietaria del magazzino. La contessa Di Sant'Erasmo ha infatti ricevuto le quote azionarie di Umberto Guarnieri ed è proprio grazie alla sua influenza che riuscirà ad assumere Matilde, sua nipote, con cui lavorerà nella gestione dell'atelier. Vittorio, dal canto suo, dovrà fare i conti con i cambiamenti all'interno del magazzino, mantenendo il pugno di ferro sul futuro del Paradiso e, allo stesso tempo, imparando a collaborare con i Di Sant'Erasmo.

Il Paradiso delle Signore 7: il rapporto tra Vittorio e Matilde

Dopo la rottura del rapporto con Marta, il direttore Conti sta affrontando un periodo decisamente buio, ma ha tutte le intenzioni di rialzarsi e riprendere in mano la propria vita. Sarà proprio il lavoro a offrirgli una nuova occasione per voltare pagina e riscattarsi grazie a un incontro inaspettato: con l'ingresso ufficiale di Matilde di Sant'Erasmo all'interno del magazzino de Il Paradiso, Vittorio e la nipote della contessa Adelaide dovranno lavorare fianco a fianco nella gestione dell'atelier.

Il rapporto tra i due dovrà necessariamente, per il bene dell'azienda, essere costante e produttivo. Matilde e il direttore affronteranno momenti sia di tensione che di serenità e avranno modo di conoscersi molto più di quanto si aspettano. Che sia arrivato il momento per Vittorio di lasciarsi il passato alle spalle? Riuscirà Matilde a farsi strada nel cuore dell'affascinante direttore?

Per avere le risposte a tali domande e scoprire come evolverà la relazione tra i due collaboratori del magazzino bisognerà attendere la messa in onda della nuova stagione de Il Paradiso delle Signore. L'appuntamento è dunque fissato a settembre 2022 su Rai 1.

Ulteriori Anticipazioni TV: Adelaide contro Flora

Altre anticipazioni sulla nuova stagione de il Paradiso delle Signore suggeriscono che Adelaide farà tutto ciò che è in suo potere per mettere in difficoltà Flora: non è implausibile che la Contessa abbia il desiderio di riuscire a vendicarsi della stilista del magazzino. Flora è riuscita a conquistare l'amore e l'affetto di Umberto e per Adelaide l'umiliazione è inaccettabile: riuscirà la Di Sant'Erasmo a mettere fuori gioco la rivale?