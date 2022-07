Prosegue su Canale 5 la programmazione della soap opera "Beautiful", trasmessa ogni giorno con orario di inizio fissato alle ore 13:40.

In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 18 a sabato 23 luglio, Carter e Zoe si confronteranno e l'uomo chiederà alla donna di riprovarci nuovamente. Inoltre Liam e Hope passeranno la notte insieme e saranno vicini a una riconciliazione.

Intanto Wyatt chiederà spiegazioni al padre sullo strano comportamento degli ultimi tempi: Spencer senior però ribadirà di essere preoccupato per lui e Katie.

Zende e Paris sperano che Quinn e Carter possano tornare insieme

Nelle puntate di "Beautiful" che saranno mandate in onda dal 18 al 23 luglio, Shauna annuncerà a Zoe che la giacca che ha rinvenuto nella stanza di Carter era sua e che di conseguenza è lei la sua nuova fidanzata. Zoe le risponderà di avere temuto che invece fosse Quinn. Intanto la Buckingham chiederà espressamente allo Walton il perchè l'ha tradita con Fulton. Dopo essersi confrontati, Carter ribadirà che tutti e due hanno commesso numerosi errori ed alla fine esprimerà la voglia di voler tornare con lei. Inoltre Zende sarà felice che Paris stia sostenendo la sorella ed entrambi confideranno in una riconciliazione.

Liam prepara una serata romantica per Hope

Secondo le anticipazioni televisive fino al 23 luglio, Quinn sarà rattristata per avere tradito Eric e deciderà di ritornare presso la villa Forrester e con suo grande stupore, apprenderà che l'uomo ha deciso di perdonarla e di dare un'altra possibilità al loro matrimonio.

Intanto Hope racconterà alla madre che Liam ancora è dispiaciuto per averla tradita.

Spencer preparerà una serata romantica con Hope e nel corso della serata entrambi si giureranno amore eterno.

Nel frattempo Brooke e Ridge dialogheranno in merito al rapporto tra Liam e Hope. Wyatt invece comprenderà che c'è qualcosa che non va e si recherà dal padre Bill, ma quest'ultimo coprirà in ogni modo quanto fatto dal figlio e si infurierà.

Il giovane Spencer si scuserà con il padre e risponderà che è solamente preoccupato per il suo discutibile atteggiamento. A questo punto Bill ribadirà di essere in ansia per i suoi figli e per Katie, ma nemmeno stavolta Wyatt crederà alle sue parole. In tutto questo Hope e Liam sono vicini ad una riconciliazione, anche grazie a Thomas che si è offerto di occuparsi dei loro bambini per tutta la notte.

Hope si accorge dello strano comportamento di Liam

In base agli spoiler della prossima settimana, Liam avrà sempre più paura che venga fuori la verità sulla morte di Vinny. Intanto Brooke discuterà con Bill della ritrovata unità tra i due figli. Inoltre Hope sarà felice di riavere nuovamente al suo fianco Liam, ma si accorgerà che suo marito è profondamente turbato.

Infine Flo riferirà a Brooke della crescente tensione esistente tra Wyatt, Bill e Liam e Logan senior inizierà a sospettare che possa essere successo qualcosa.