Le anticipazioni sui palinsesti Rai della stagione tv 2022/2023 rivelano che ci sarà spazio per l'arrivo in scena di Alessia Marcuzzi che, nel corso della stagione autunnale, sarà protagonista in prime time.

Tra le riconferme spiccano anche i nomi di Mara Venier, Carlo Conti e Amadeus mentre tra i programmi che non torneranno nel corso della prossima stagione televisiva Rai, vi è il factual-show Detto Fatto.

Cancellato Detto Fatto: anticipazioni palinsesti Rai 2022/2023

Nel dettaglio, le anticipazioni sui nuovi palinsesti Rai della stagione 2022/2023 rivelano che in daytime non ci sarà spazio per il ritorno di Detto Fatto.

Il programma dedicato al mondo dei tutorial, condotto da Bianca Guaccero, non è stato riconfermato nel palinsesto della prossima stagione televisiva.

Il pomeriggio di Rai 2, infatti, subirà un vero e proprio restyling e subito dopo l'appuntamento con il talk show Ore 14, incentrato sull'attualità e la cronaca nera, ci sarà spazio per il programma Bella Mà, condotto da Pierluigi Diaco, seguito da un nuovo programma dedicato al mondo factual, condotto da Mia Ceran.

L'arrivo di Alessia Marcuzzi nei palinsesti Rai 2022/2023

Tra le new entry della seconda rete Rai, invece, va segnalato anche l'arrivo di Alessia Marcuzzi che dopo aver concluso la sua parentesi a Mediaset, debutterà in prima serata con un nuovo show.

Si chiama "Boomerissima" e sarà un programma incentrato sul confronto generazionale tra boomers e millennials. L'appuntamento è previsto a partire da metà novembre in prime time su Rai 2.

Tra i volti confermati spicca anche quello di Stefano De Martino, il giovane conduttore napoletano che ritornerà al timone di Stasera tutto è possibile e anche del talk show Bar Stella, in onda in seconda serata.

Passando per la rete ammiraglia Rai, invece, le anticipazioni sui palinsesti della stagione televisiva 2022/2023 prevedono il ritorno in scena di Carlo Conti che sarà al timone di una nuova edizione di Tale e Quale Show.

Confermate Imma Tataranni e Mina Settembre: anticipazioni fiction Rai 2022/2023

Mara Venier, invece, resta confermatissima alla guida di Domenica In in partenza a metà settembre, dove si appresta a sfidare nuovamente il binomio vincente Mediaset composto da Maria De Filippi (al timone di Amici 22) e Silvia Toffanin (conduttrice del talk show Verissimo).

Amadeus, invece, oltre alla guida del game show I Soliti Ignoti, condurrà anche la seconda edizione di Arena '60, '70, '80 e '90, incentrata sui grandi successi della musica italiana ed internazionale.

Capitolo fiction: le anticipazioni sulla stagione tv 2022/2023 rivelano che in autunno ci sarà spazio per il ritorno di Mina Settembre 2 e Imma Tataranni 2, entrambe in onda su Rai 2.

Nel corso della nuova annata televisiva, invece, torneranno: Che Dio ci aiuti 7, Un passo dal cielo 7 e Doc 3 - Nelle tue mani. Su Rai 2, invece, è prevista la terza stagione di Mare Fuori.