Interessanti novità avverranno in occasione delle nuove puntate di Beautiful, in programma nel 2023 in Italia a causa della differenza di messa in onda con gli Usa. Gli spoiler della soap opera segnalano che Carter Walton prenderà una decisione tra Paris Buckingham e Quinn Fuller durante le sue nozze, a cui parteciperà perfino Bill Spencer.

Beautiful: Eric e Quinn capiscono che il loro matrimonio è finito

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le nuove puntate attualmente trasmesse sull'emittente Cbs rivelano che Carter prenderà forse la scelta più importante della sua vita.

Tutto inizierà quando Bridget e Quinn scopriranno che Eric non gioca a pickleball durante il pomeriggio al circolo, ma si intrattiene spesso in un bungalow in dolce compagnia. La creatrice di gioielli, a questo punto, deciderà di fargli una sorpresa, finendo per trovarlo a letto con Donna. Neanche a dirlo, il signor Forrester cercherà di spiegare cosa sta accadendo mentre sua moglie apparirà molto furiosa.

In seguito, Eric e Quinn decideranno di avere un confronto sincero. In questo frangente, la Fuller sarà incredula quando suo marito ammetterà di amare Donna. Alla fine, entrambi non potranno altro che constatare che il loro matrimonio è finito.

Carter lascia sull'altare Paris

Nelle puntate Usa di Bold and Beautiful, Quinn ormai single si metterà in sella ad una bicicletta verso Il Giardino dopo aver lasciato la sua fede nuziale ad Eric.

Nel frattempo, Ridge cercherà di convincere Carter a pensarci bene in quanto sicuro che stia facendo un errore a convolare a nozze con Paris. Purtroppo l'avvocato crederà di non avere un futuro con la creatrice di gioielli mentre con la sorella di Zoe sarà certo di formare una famiglia.

Ma ecco arrivare il colpo di scena: la Fuller riuscirà ad interrompere le nozze, facendo una sentita dichiarazione d'amore a Carter davanti a tutti gli invitati.

In questo frangente, la madre di Wyatt confesserà a Walton di voler passare il resto della sua vita con lui. Neanche a dirlo, l'avvocato rimarrà pietrificato per poi scoprire che la creatrice di gioielli non indossa più la fede nuziale, tanto da capire che è un donna libera. Di conseguenza, Walton bacerà delicatamente la mano di Paris per poi lasciarla sull'altare.

Bacio appassionato tra l'avvocato e la madre di Wyatt davanti a Bill

In seguito, l'avvocato raggiungerà Quinn, con la quale scatterà un bacio passionale davanti a tutti mentre Paris scoppierà in un pianto a dirotto. In questo modo, la madre di Wyatt e l'avvocato potranno finalmente vivere la loro storia d'amore alla luce del sole.

All'evento sarà presente anche Bill con grande sorpresa di tutti. Il magnate racconterà di essere stato invitato dalla sposa, in quanto il più grande contributore della fondazione dei Forrester.