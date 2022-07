Continua su Canale 5 la programmazione della soap opera americana "Beautiful", che viene trasmessa ogni giorno con orario di inizio fissato alle ore 13:40. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 11 a sabato 16 luglio, Quinn e Carter nonostante i tentativi di stare lontani finiranno per cedere alla passione. Zoe però arriverà all'improvviso presso l'abitazione dell'uomo e si accorgerà che è in compagnia di un'altra donna.

Intanto Eric si mostrerà propenso a perdonare la moglie, ma Brooke mostrerà tutta la sua contrarietà.

Eric dice a Zoe di non intromettersi nella sua vita privata

Nelle puntate di "Beautiful" che saranno mandate in onda dall'11 al 16 luglio, Brooke continuerà a dubitare dall'atteggiamento portato avanti da Quinn, ma Zoe incurante di quanto dettole esprimerà ad Eric la speranza che lui e la moglie possano tornare insieme.

Il patriarca Forrester però inviterà la ragazza a non intromettersi nella sua vita privata, mentre Brooke consiglierà alla giovane Buckingham di pensare solo a sé stessa. Intanto Quinn e Carter ribadiranno entrambi il desiderio di porre fine alla loro relazione, ma nonostante il dispiacere provato per il tradimento verso il marito, l'attrazione prevarrà su tutto e i due finiranno nuovamente a letto insieme.

Quinn fa di tutto per non farsi scoprire

Secondo le anticipazioni televisive fino al 16 luglio, Zoe giungerà senza preavviso presso l'abitazione di Carter e una volta entrata nella stanza da letto dell'avvocato, si accorgerà che insieme a lui è presente un'altra donna, anche se non riuscirà a vederla.

Intanto Brooke spronerà Eric ad aprire gli occhi in merito a Fuller, ma ormai l'uomo è intenzionato a perdonare la moglie. Quest'ultima si trova proprio a casa di Carter e farà di tutto per non farsi scoprire.

Nel frattempo Zoe fuggirà via in lacrime, nonostante i tentativi dell'uomo di calmarla e di farle ascoltare le proprie ragioni.

In tutto questo Quinn e Carter capiranno di avere fatto nuovamente un errore madornale e si prometteranno di non ripeterlo più, proprio mentre Eric esprimerà a Brooke e Ridge tutta la sua solidarietà a Zoe per il dolore che sta provando.

Ridge e Brooke ragionano su chi possa essere la nuova donna di Carter

In base agli spoiler della prossima settimana, Zoe si recherà immediatamente da sua sorella Paris e le spiegherà in maniera dettagliata tutto ciò che l'ha turbata.

L'aver visto Carter sdraiato nel letto e per terra dei vestiti femminili è stato un colpo difficile da superare. In particolare l'ha colpita una giacca che successivamente crederà essere di Shauna. Zoe pertanto chiederà a Fulton se è lei la nuova donna di Carter.

Infine Eric ragionerà sul comportarsi in maniera meno rude nei confronti della moglie. Ridge concorderà con la scelta del padre, ma Brooke invece si mostrerà contraria e i coniugi Forrester rifletteranno su chi possa essere la nuova fiamma di Carter.