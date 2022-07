Le anticipazioni settimanali di Un altro domani relative agli episodi in onda dal 18 al 22 luglio, rivelano che Julia riuscirà finalmente ad inaugurare la sua bottega. Prima dell'inaugurazione, avrà uno scontro durissimo con la madre Diana arrivando a cacciarla da casa. In Guinea invece, Carmen non si darà pace per la morte di Augustina e accuserà pubblicamente Patricia di averla assassinata.

Carmen accusa Patricia di aver ucciso Augustina: anticipazioni Un altro domani

Un altro domani continua ad appssionare il pubblico di Canale 5. Nel corso della nuova settimana di programmazione, Carmen sarà distrutta per la morte della tata Augustina.

La ragazza non si darà pace, soprattutto dopo aver saputo dal medico che la donna non è morta per cause naturali. Carmen sospetterà sin da subito di Patricia, ma non avrà prove per dimostrare i suoi sospetti. Nonostante questo, Carmen non potrà fare a meno che accusare pubblicamente Patricia di essere un'assassina. Ovviamente la donna respingerà ogni accusa e farà in modo che la domestica Sibebi si accolli la responsabilità di quanto acacduto ad Augustina.

Julia scopre che Diana ha messo nei guai Tirso e la caccia da casa

Mentre negli anni '50 Carmen sarà più che mai determinata a far emergere la verità sulla morte di Augustina, nel presente Julia si appresterà ad inaugurare finalemente la sua bottega di mobili.

Visto che Tirso avrà mille problemi da affrontare, Julia incaricherà la madre Diana di occuparsi dell'inaugurazione. Tirso, con l'aituto di Elena, cercherà disperatamente la ricevuta del pagamento dell'assicurazione, documento indispensabile per poter riaprire l'hotel. Il documento sembrerà misteriosamente sparito ma, dietro a tutto, ci sarà lo zampino di Diana.

Nel corso delle puntate di Un altro domani in onda sino al 22 luglio, sarà Julia a scoprire che sua madre ha sottratto il prezioso documento a Tirso. Ovviamente la giovane si infurierà con Diana e arriverà a cacciarla da casa, decidendo di non invitarla all'inaugurazione.

Un altro domani anticipazioni: Julia inaugura la bottega

In Un altro domani, Tirso si accorgerà che Julia non sarà del tutto felice, visto che all'inauguarazione della bottega non ha invitato né Diana né Sergio. Pertanto l'albergatore, pur di far felice la ragazza, prenderà in mano la situazione. Finalmente la festa avrà luogo e sarà un successo. Ci saranno pure Sergio e Diana e proprio quest'ultima, continuerà a suggerire al genero di riconquistare Julia. Sergio quindi, metterà in atto un nuovo piano e questa volta dirà a Julia di volersi fermare per un po' di tempo in paese per ritrovare se stesso. Tirso non crederà affatto alle parole di Sergio, convinto che sia tutta una messinscena. In Guinea invece, dopo gli attriti con Patricia, Carmen lascerà la casa del padre e si trasferirà da Victor.