Nuovo spazio dedicato alle news su Beautiful, la popolare soap opera ambientata in una casa di moda sulle colline di Hollywood. Gli spoiler delle nuove puntate trasmesse dal 4 all'8 luglio negli Usa rivelano che la vita di Finn sarà appesa ad un filo quando andrà in arresto cardiaco. Deacon Sharpe, invece, sarà un uomo cambiato dopo il suo ritorno a Los Angeles.

Beautiful spoiler: Finn avrà un arresto cardiaco, Sheila costretta ad usare il defibrillatore

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le nuove puntate trasmesse da lunedì 4 a venerdì 8 luglio in prima visione sull'emittente Cbs annunciano inediti colpi di scena.

In dettaglio, Sheila chiederà aiuto al suo scagnozzo Mike per accudire suo figlio, costretto a letto dopo la sparatoria che l'ha visto protagonista nei vicolo vicino ad Il Giardino. Neanche a dirlo, l'uomo accetterà di aiutare la criminale, tanto da cercare i medicinali necessari per la guarigione di Finn. A quanto trapelato, Mike sarà di fondamentale importanza per la Carter quando il bel dottorino avrà un arresto cardiaco, tanto da costringere sua madre ad usare il defibrillatore per riportarlo in vita.

Nel frattempo, Steffy si ritroverà a Parigi, dove ripenserà ai momenti d'amore avvenuti con il defunto marito. Nonostante questo, la giovane Forrester avvertirà delle sensazioni molto forti nei suoi confronti, tanto da sperimentare inspiegabilmente un senso di speranza.

Sheila finisce nella trappola del figlio

Nelle puntate americane di Bold and Beautiful, Sheila pregherà suo figlio di perdonarla quando si ricorderà esattamente cos'è successo nel vicolo vicino ad Il Giardino. Il bel dottorino, infatti, si ricorderà di aver preso una pallottola destinata a sua moglie quando sua madre biologica aveva provato ad ucciderla.

La criminale, a questo punto, lo informerà che si è trattato solo di un incidente, tanto da pregarlo di concedergli il perdono. Ed ecco, che Finn fingerà di assolvere Sheila, sebbene si tratti di una trappola per incastrarla. Il ragazzo, infatti, deciderà di ingannare sua madre biologica per sfuggire alle sue grinfie.

Deacon orgoglioso della sua nuova vita

Deacon, invece, nel frattempo apparirà un uomo profondamente cambiato da quanto è tornato a Los Angeles dopo un periodo trascorso dietro le sbarre. L'uomo, infatti, sarà orgoglioso della sua nuova vita e del suo lavoro, per cui ha lavorato duramente. Un cambiamento di rotta per uno dei personaggi più discussi della soap opera americana.

In attesa di vedere questi colpi di scena in televisione, si ricorda che lo sceneggiato a stelle e strisce è in onda da lunedì al sabato dalle ore 13:45 su Canale 5.