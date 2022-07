Interessanti novità avverranno in occasione delle nuove puntate di Beautiful, che i telespettatori avranno modo di vedere dall'11 al 16 luglio sui teleschermi di Canale 5. Le trame della soap opera, ambientata sulle colline di Los Angeles, rivelano che Eric Forrester apparirà disposto a dare una seconda chance a sua moglie Quinn Fuller (Rena Sofer). Zoe Buckingham, invece, capirà che Carter Walton si sta vedendo con un'altra donna dopo essere entrata nel suo appartamento.

Beautiful, puntate 11-16 luglio: Zoe capisce che l'avvocato si vede con un'altra donna

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le nuove puntate trasmesse da lunedì 11 a sabato 16 luglio in prima visione su Canale 5 annunciano inediti colpi di scena per i fan della soap opera. Scendendo nei dettagli, Brooke non crederà nella buonafede di Quinn quando si offrirà di aiutare Zoe a fare pace con Carter. Nel frattempo, la modella cercherà di convincere Eric a riappacificarsi con la moglie. Ma ecco arrivare il colpo di scena: quest'ultima finirà a letto con l'avvocato nonostante si fossero promessi di non farlo più. Sarà in questo momento che Zoe giungerà a sorpresa a casa di Walton dove scoprirà la presenza di un'altra donna.

Eric, intanto, apparirà deciso a tornare insieme alla moglie. In questa circostanza, Brooke (Katherine Kelly Langa) cercherà di ricordare al capostipite dei Forrester di non fidarsi di Quinn. Purtroppo l'uomo dimostrerà di non voler sentire ragioni, tanto da voler dare una seconda chance a Fuller.

Quinn Fuller e Carter credono di aver commesso un grosso sbaglio

Nelle puntate 11-16 luglio di Bold and Beautiful, Zoe sarà all'oscuro che la donna nascosta sotto il letto di Carter sia in realtà Quinn Fuller. Questi ultimi, a questo punto, crederanno di aver commesso un grosso sbaglio e che il loro segreto debba essere portato nella tomba.

Eric, nel frattempo, dirà a suo figlio Ridge (Thorsten Kaye) e a Brooke di essere triste per Zoe poiché ha scoperto che Carter si intrattiene con un'altra donna. La modella, infatti, racconterà alla sorella Paris di aver trovato sul letto dell'avvocato alcuni indumenti intimi femminili tra cui una giacca di pelle. Per questo motivo, la giovane Buckingham crederà che l'indumento sia di Shauna, tanto da chiederle se per caso è lei la donna con il quale si intrattiene Carter sotto le lenzuola.

Eric vuole dare una seconda chance alla moglie

Eric penserà di essere stato troppo duro con la moglie, tanto da volerle dare una seconda chance. Anche Ridge apparirà dello stesso parere del padre a differenza di Brooke. Infine, tutti quanti si domanderanno chi sia la nuova misteriosa fiamma dell'avvocato.