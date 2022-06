Domenica 12 giugno su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di Beautiful. Dalle anticipazioni si apprende che Zoe, dopo aver giocato sporco soprattutto ai danni di Paris, perderà la fiducia di tutti. Buckingham, pentita, proverà a farsi perdonare, ma soprattutto Carter continuerà a nutrire dei dubbi nei suoi confronti.

Zoe ha sabotato il frullato di Paris

Negli episodi precedenti di Beautiful, Zoe ha organizzato un piano per far saltare l'incontro romantico di Paris con Zende. Con l'aiuto di Quinn ha preparato un mix lassativo e lo ha aggiunto al frullato della sorella senza farsi troppi scrupoli sulle eventuali conseguenze.

Quinn, dal canto suo, non ha fatto nulla affinché Zoe rinunciasse ai suo malsani propositi, anzi l'ha spronata perché portasse avanti il piano contro la sorella.

Dopo aver bevuto il frullato "manomesso", Paris ha cominciato ad accusare dei forti dolori. A questo punto Zoe, preoccupata per la salute della sorella, ha iniziato a pentirsi del suo vile gesto.

Buckingham cerca di farsi perdonare: spoiler Beautiful 12 giugno

Le anticipazioni di Beautiful del 12 giugno rivelano che Zoe proverà in tutti i modi a ricostruire il rapporto con Paris. Inoltre, in preda ai sensi di colpa, sarà tentata dal confessare come sono andate realmente le cose.

Paris e Zende non immagineranno nemmeno lontanamente che dietro il sabotaggio del frullato si nasconda la mano di Zoe.

La coppia sa soltanto che la maggiore delle sorelle Buckingham prova una certa invidia nei propri confronti.

Per quanto riguarda Carter, sarà molto difficile per Zoe riuscire a riconquistare la sua fiducia. L'avvocato, infatti, non ha ancora digerito il tradimento subito dall'ex compagna. Dunque, se la giovane col tempo probabilmente riuscirà a sanare la diffidenza di Paris e Zende, invece risulterà alquanto complicato ricucire i rapporti con Carter che continuerà a non credere nella sua sincerità.

Zoe e Quinn saranno di nuovo alleate

Gli spoiler di Beautiful del 12 giugno evidenziano che Zoe, nel momento in cui si renderà conto che Carter non ha alcuna intenzione di concederle il suo perdono, penserà di attuare un nuovo piano per fargli cambiare idea. Ancora una volta la maggiore delle sorelle Buckingham si rivolgerà a Quinn per chiedere il suo aiuto.

Ricordiamo che l'episodio della soap statunitense di domenica 12 giugno andrà in onda come di consueto su Canale 5 intorno alle 13:50.