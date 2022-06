In Beautiful le prosdome puntate in onda su Canale 5 saranno incentrate sulla tresca tra Quinn Fuller e Carter Walton. I due si lasceranno travolgere dalla passione e rischieranno di essere scoperti da Zoe. Quest'ultima capirà che nella vita dell'avvocato ci sarà un'altra donna, ma sarà ben lontana dal sospettare che si tratti di Quinn.

Quinn tradisce Eric con Carter: anticipazioni Beautiful

In Beautiful le trame si faranno sempre più avvincenti nel momento in cui Quinn Fuller e Carter Walton si avvicineranno sempre di più. Il tutto accadrà nel momento in cui la madre di Wyatt non si sentirà considerata dal marito Eric, il quale troverà mille scuse per non stare in intimità con lei.

Carter invece, sarà deluso da Zoe. L'avvocato e Quinn si ritroveranno quindi a confidarsi a vicenda e, piano piano, tra i due sboccerà la passione. A sorpresa, i telespettatori vedranno i due trascorrere una notte di passione insieme. Quinn tradirà pertanto Eric, ma sia lei che Carter, decideranno che la cosa non si ripeterà. Inoltre, saranno concordi nel mantenere il segreto su quanto accaduto. Peccato che la passione tra i due, non si limiterà a quell'unica notte.

Per un soffio Zoe non becca insieme Quinn e Carter

Dalle anticipazioni sui prossimi episodi di Beautiful, si viene a sapere che Quinn rivelerà a Shauna di aver tradito Eric, senza però svelare l'identità dell'amante. In seguito, la moglie di Eric si ritroverà ancora tra le braccia di Carter.

Quinn cercherà di resistere alla tentazione, ma non ci riuscirà e cadrà ancora in tentazione. Lei e l'avvocato si ritroveranno nell'appartamento di lui e cominceranno a baciarsi, finendo poi in camera da letto. Proprio in questo frangente, Zoe entrerà nel loft, decisa a fare una sorpresa a Carter. La ragazza, vorrà riconquistare l'ex fidanzato, ma si troverà di fronte ad un'amara sorpresa.

Non si accorgerà di Quinn, visto che la donna si sarà nascosta sotto il letto, ma si renderà conto che Carter sarà in compagnia di un'altra donna. Per un soffio, Zoe non beccherà in flagrante Quinn e Carter.

Quinn Fuller rischia di essere scoperta: Shauna la copre

Ovviamente Zoe sarà demoralizzata dopo aver constatato che l'ex avrà voltato pagina con un'altra donna.

Anche alla Forrester, ben presto comincerà a circolare la voce secondo la quale Carter avrà una nuova fiamma. Crescerà quindi la curiosità in merito all'identità di questa misteriosa persona. Nessuno di certo immaginerà che si tratti di Quinn. Shauna, la migliore amica di Quinn, verrà a sapere proprio da Fuller che l'uomo con cui ha tradito Eric non è altri che Carter Walton. Shauna rimarrà basita e, nel prosieguo delle trame, la si vedrà proteggere l'amica. Succederà nel momento in cui Zoe noterà nell'ufficio di Quinn, la stessa giacca vista nel loft di Carter quando lui era in compagnia della misteriosa donna. Shauna farà credere alla modella che la giacca sia sua. Pertanto Zoe penserà che sia Shauna la nuova fiamma di Carter. Almeno per il momento, Quinn se la caverà. Per quanto tempo riuscirà a mantenere il segreto? Per scoprirlo non resta che seguire le prossime anticipazioni di Beautiful.