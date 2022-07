Tante novità elettrizzeranno gli amanti di Terra Amara nel corso delle nuove puntate trasmesse nelle prossime settimane su Canale 5. Gli spoiler della 1° edizione della Serie TV segnalano che il rivale di Demir Yaman (Murat Ünalmış) rischierà di uccidere un pastore per colpa di un momento di distrazione alla guida.

Anticipazioni Terra Amara: il rivale di Demir crede che Zuleyha l'abbia già dimenticato

Le anticipazioni di Terra Amara, riguardanti le prossime puntate in onda a breve in televisione rivelano che Yilmaz (Uğur Güneş) compierà un passo falso, capace di compromettere la sua libertà.

Tutto inizierà quando il protagonista diventerà il figlioccio del ricco Fekeli. Proprio quest'ultimo dimostrerà di avere un conto in sospeso con la famiglia Yaman. Un giorno, il rivale di Demir parteciperà ad una festa di alcuni imprenditori locali, all'oscuro che Zuleyha lo creda defunto da ormai diversi mesi. Sarà in questo frangente che Altun rimarrà sconvolta quando si ritroverà il suo amato in carne e ossa, tanto che il figlio di Hunkar farà di tutto pur d'impedire il loro incontro.

Dall'altra parte, Yilmaz penserà male del comportamento della sua ex fidanzata. Il protagonista, infatti, sospetterà che Zuleyha l'abbia dimenticato troppo velocemente, tanto da credere che si sia fatta abbindolare dalle ricchezze degli Yaman.

Una story-line che sarà destinata a riservare numerosi colpi di scena ai telespettatori, che ogni giorno seguono le vicende ambientate a Cukurova.

Yilmaz vuole parlare con l'amata

Nelle puntate della 1° stagione di Terra Amara, Yilmaz crederà che sia arrivato il momento di parlare con l'amata, ignorando che Adnan sia in realtà suo figlio invece che di Demir.

Per questo motivo, il ragazzo si metterà in macchina per raggiungere il paese nonostante il parere contrario di Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık), che gli consiglierà di guardarsi le spalle dal rivale, intenzionato a eliminarlo a ogni costo.

Akkaya investe un bambino pastore

Purtroppo durante il tragitto, Akkaya incrocerà la vettura con a bordo il figlio di Hunkar, e si distrarrà.

Il protagonista, infatti, finirà per investire un bambino pastore, che cadrà a terra svenuto. Il rivale di Demir, a questo punto, presterà subito soccorso al giovane sfortunato e lo porterà subito in ospedale. Qui, i dottori decideranno di operare il ragazzino per strapparlo da morte certa. Una vicenda che porterà nuovi risvolti visto che la notizia dell'incidente farà in breve tempo il giro di tutta Cukurova, mettendo la reputazione di Yilmaz a repentaglio.

In attesa di vedere come evolverà questa storyline si ricorda che "Bir Zamanlar Cukurova" è in onda da lunedì al venerdì su Canale 5 e in diretta streaming su "Mediaset Play Infinity".