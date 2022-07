Nuovo appuntamento con le novità su Beautiful, la popolare soap opera made in Usa, punta di diamante della rete ammiraglia Mediaset. Le trame delle nuove puntate, in programma nel corso delle prossime settimane sui teleschermi di Canale 5 rivelano che il segreto di Quinn Fuller (Rena Sofer) sarà in pericolo. Ebbene sì, Paris Buckingham scoprirà che la creatrice di gioielli è in realtà la vera amante di Carter Walton dopo aver spiato una sua conversazione con Shauna Fulton.

Beautiful anticipazioni: riavvicinamento tra Eric e Quinn

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le prossime puntate italiane annunciano che la verità sulla tresca tra Quinn e Carter avrà le ore contate.

Tutto inizierà quando Shauna racconterà di aver trascorso una notte di passione con l'avvocato per proteggere la sua amica. Una rivelazione, che porterà la donna sotto il fuoco di moltissime domande da parte di Zoe e Flo (Katrina Bowden). Proprio quest'ultima apparirà sotto choc dopo aver scoperto che il pettegolezzo che gira sulla madre è in realtà vero. La fidanzata di Wyatt, infatti, non riuscirà a comprendere come mai Shauna (Denise Richards) non si sia confidata con lei, tanto da metterla difficoltà. In questo frangente, Quinn supplicherà l'amica di continuare con la messa in scena, in quanto Eric ha mostrato dei segni di riavvicinamento nei suoi confronti.

Paris apprende la verità sulla tresca tra la creatrice di gioielli e Carter

Nelle puntate Usa di Beautiful, Shauna e Quinn commetteranno un passo falso. Le due amiche, infatti, inizieranno a chiacchierare in luoghi poco privati. Ed ecco, che alcuni dettagli della tresca della creatrice di gioielli con Carter arriveranno alle orecchie di Paris.

In questo modo, la Buckingham apprenderà tutta la verità, ascoltando una confessione di Shauna e Quinn. La dipendente della Forrester Creations, a questo punto, deciderà di affrontare la Fulton, chiedendole di tacere per non distruggere la serenità ritrovata di sua sorella con l'avvocato.

Shauna informa l'amica che la sorella di Zoe l'ha smascherata

Nel frattempo, le nozze tra Quinn e suo marito Eric sembreranno avere nuova linfa, anche nell'intimità, dopo aver superato alcuni momenti difficili. Ma ecco arrivare il colpo di scena: Shauna informerà l'amica che Paris ha scoperto della sua relazione clandestina con Carter. Quale sarà la reazione della creatrice di gioielli dopo aver appreso di essere stata smascherata dalla sorella di Zoe?

In attesa di scoprirlo, si ricorda che la soap opera ambientata a Los Angeles è in onda da lunedì al sabato mentre in diretta streaming sulla piattaforma in streaming di "Mediaset Play Infinity".