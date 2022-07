La soap opera spagnola Una vita (che da lunedì 1 agosto 2022 andrà in pausa estiva per poi tornare il 22 del mese stesso) non deluderà di certo il pubblico italiano con i nuovi episodi in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset. Gli spoiler raccontano che Ramon Palacios (Juanma Navas) e Fidel Soria (Alejandro Siguenza) si troveranno in una brutta situazione quando Aurelio Quesada (Carlos de Austria) verrà a conoscenza del loro illecito affare per farla pagare agli anarchici.

Il poliziotto, entrato in scena dopo il tragico attentato che ha devastato Acacias 38, e il vedovo di Carmen Sanrujo (Maria Blanco), su ordine del perfido marito di Genoveva Salmeron (Clara Garrido), dovranno uccidere David Exposito (Aleix Rengel Meca).

Spoiler Spagna, Una vita: Aurelio ordina a Ramon di uccidere David

Le prossime puntate dello sceneggiato ambientato ad Acacias 38, sempre più vicino all’epilogo finale, si preannunciano abbastanza movimentate, in quanto la tensione sarà alle stelle. Tutto comincerà quando il perfido Aurelio, dopo aver svolto delle indagini sul rapporto amichevole tra Ramon e Fidel, apprenderà che c’è lo zampino di entrambi con la morte degli anarchici Leonardo (Hector Otones) e Fausto Salazar (Aitor Campo).

Quesada non perderà tempo per passare alle maniere forti, dato che minaccerà Palacios costringendolo a mettere la parola fine all’esistenza di David, se non vorrà fare i conti con la giustizia insieme a Fidel.

Quando il padre del defunto Antonito (Alvaro Quintana) sarà deciso a non farsi sottomettere dal suo ricatto, Aurelio continuerà con le minacce.

Fidel teme per la vita di Lolita e Moncho, David e Valeria preparano la loro fuga da Acacias 38

Ramon, in crisi per essere stato messo alle strette, si confronterà con Fidel, che lo inviterà a eseguire l'ordine di Quesada, dicendogli che qualora dovesse rifiutarsi a pagarne le spese potrebbero essere anche sua nuora e suo nipote.

La teoria di Fidel troverà conferma, in quanto Aurelio, nel bel mezzo di un nuovo faccia a faccia con Ramon, tirerà in ballo proprio Lolita (Rebeca Alemañy) e il figlio Moncho.

Fidel e Palacios, anche se sapranno che David non è un anarchico, non avranno altra scelta oltre a quello di farlo rapire con l’aiuto dei loro uomini per ucciderlo.

Nel contempo, quando sarà in procinto di essere sequestrato, David riceverà l’approvazione da parte di Rodrigo Lluch (Gonzalo Ramos) per viversi la sua storia d’amore con Valeria Cardenas (Roser Tapias): quest’ultima e il suo amato quindi si prepareranno a scappare dal quartiere iberico in tutta fretta.