Quando iniziano le nuove puntate de Il Paradisi delle Signore 7 in prima visione assoluta su Rai 1? È questa la domanda che si pongono i fan e spettatori della soap opera del primo pomeriggio con protagonisti Roberto Farnesi e Vanessa Gravina.

Dopo il consueto stop per la sosta estiva, la soap ambientata nel celebre grande magazzino milanese, sta per tornare in onda in prima visione assoluta Rai: da settembre in poi, gli spettatori avranno modo di rivedere di nuovo tutti i loro beniamini alle prese con nuovi colpi di scena e intrighi.

Confermato l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7 su Rai 1

Nel dettaglio, alla presentazione dei palinsesti Rai per la stagione tv 2022/2023 è stata confermata la messa in onda delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 7.

Dopo il boom di ascolti dell'ultima stagione, che ha permesso alla rete ammiraglia della tv di Stato di registrare picchi del 20% di share in una fascia oraria complicata, sono state messe in cantiere le nuove puntate della soap opera pomeridiana.

Le riprese sono cominciate verso fine maggio e andranno avanti almeno fino alla fine di questo 2022, per assicurare un numero di episodi tale da ricoprire l'intera durata della prossima stagione televisiva di Rai 1.

Ecco quando va in onda Il Paradiso delle signore 7 su Rai 1

Ma quando andrà in onda la prima puntata de Il Paradiso delle signore 7 in tv? La messa in onda della soap opera pomeridiana è prevista a partire dal prossimo lunedì 12 settembre 2022, giorno in cui torneranno in onda anche tutte le altre trasmissioni del daytime feriale della rete ammiraglia.

Come sempre, la messa in onda dei nuovi episodi è confermata nella fascia oraria che va dalle 15:55 alle 16:40 circa, ossia quella che attualmente è nelle mani della soap spagnola Sei Sorelle. Da settembre in poi, quindi, bisognerà capire quale sarà il futuro della soap che narra le vicende delle sorelle Silva.

Cosa succede nelle nuove puntate de Il Paradiso 7

In attesa di scoprirlo, le anticipazioni sulle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 di questo autunno, rivelano che si partirà da una nuova collaborazione che terrà banco nelle trame della soap.

Vittorio Conti, dopo essersi liberato del pericoloso Dante Romagnoli, si ritroverà a gestire il grande magazzino insieme alla contessa Adelaide Di Sant'Erasmo.

Sarà lei, quindi, la nuova co-proprietaria del Paradiso e, adesso che avrà voce in capitolo, cercherà subito di imporre le sue idee. Per prima cosa, infatti, intende far licenziare la giovane Flora Ravasi.