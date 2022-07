Ieri, domenica 17 luglio 2022, il concerto di Ultimo, tenutosi al Circo Massimo di Roma, ha fatto sold out. Tra le tante persone, erano presenti anche alcuni degli ex concorrenti del Grande Fratello Vip 6, tra cui Manuel Bortuzzo e le tre sorelle Jessica, Lulù e Clarissa Selassié. Le più piccole delle sorelle Selassié però avrebbero avuto qualche problematica riguardante gli accrediti per l'accesso al live a differenza di Bortuzzo. Secondo le testimonianze giunte all'influencer Amedeo Venza su Instagram, Lulù e Clarissa avrebbero avuto qualche discussione, poiché sembrava che non fossero nella lista per ottenere i biglietti-omaggio per il concerto.

La litigata sarebbe degenerata con Clarissa che sarebbe andata in escandescenza tirandosi i capelli davanti al botteghino.

Testimonianze giunte a Venza e la replica piccata di Clarissa Selassié

"Si è quasi messa a piangere" ha raccontato l'influencer Amedeo Venza riguardo all’accaduto che avrebbe coinvolto Clarissa Selassié all'ingresso del concerto di Ultimo. "Vi garantisco che la gente che era lì vicina la vedeva sbraitare e tirarsi i capelli" ha poi continuato il blogger pugliese classe 1983, facendo intuire che la sorella minore delle Selassié avrebbe avuto qualche crisi di rabbia legata al presunto accredito mancante. A quel punto, è arrivata la tempestiva risposta di Clarissa su Instagram, che ha zittito le polemiche con un sarcastico "Hai ragione tu, ssshhh" e un'emoticon di un pagliaccio.

Dunque, pare che Lulù e Clarissa non abbiano avuto alcun tipo di intoppo e che siano riuscite ad ottenere l'accredito per accedere al live di Niccolò Moriconi, in arte Ultimo.

Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo: l'amore 'incoronato' con Ultimo alla rottura

Manuel Bortuzzo ha assistito al concerto di Ultimo, ma forse distante dall'ex fidanzata Lulù Selassié.

Il cantautore nato a Roma il 27 gennaio 1996 inoltre è stato molto significativo anche per la sua storia d'amore con Lulù, alla quale ha dedicato la canzone Giusy quando era nella casa del Grande Fratello Vip 6. Ora Manuel e Lulù hanno rotto qualsiasi tipo di rapporto e ci sarebbero state delle forti tensioni nonostante pareva che tra i due proseguisse a gonfie vele.

Lucrezia Selassié inoltre si è scontrata con la famiglia del suo ormai ex fidanzato, poiché affermava di non essere mai stata accettata e che ci fossero i famigliari dietro alla scelta di Bortuzzo di interrompere bruscamente la relazione. L'ex nuotatore classe 1999 era assente alla festa di compleanno di Lulù, così come Aldo Montano, campione italiano di scherma con cui ha stretto una solida amicizia nella casa più spiata d'Italia.