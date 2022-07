Can Yaman molto presto, in Italia, potrebbe entrare in affari, o almeno questa è l'indiscrezione lanciata dalla stampa turca, che lo vuole prossimo proprietario di un ristorante di carne a Roma. Secondo questo rumor l'attore potrebbe seguire le orme del suo connazionale Salt Bae, proprietario di una catena di steak house in giro per il mondo.

L'attore potrebbe entrare in affari nel mondo della ristorazione

Can Yaman potrebbe espandere la sua attività da imprenditore e aprire un ristorante a Roma. È questa l'indiscrezione che trapela in questi gironi dalla stampa turca.

Pare infatti che il progetto dell'attore sia simile a quello di Salt Bae, ovvero Nuster Gökçe, l'imprenditore e ristoratore turco che, in giro per il mondo, ha fatto la fortuna con la sua catena di steak house Nusr-Et.

Sembrerebbe che anche Can Yaman abbia intenzione di aprire un ristorante di sola carne e pare che per questo progetto sia pronto a investire circa 52,5 milioni di lire turche, pari a circa tre milioni di euro. Al momento non si hanno più notizie a riguardo, ma sicuramente, se l'indiscrezione venisse confermata, alle fan non dispiacerebbe frequentare il locale del loro beniamino. Ultimamente, poi, Can Yaman si fa vedere su Instagram dedito alla cucina, infatti sono abbastanza numerose le storie in cui l'attore si diletta a cuocere alla griglia sia pesce che carne, che sia un piccolo indizio?

I prossimi progetti televisivi di Can Yama

Intanto si attendono anche delle novità in merito ai nuovi progetti artistici che andranno a occupare la vita di Can Yaman nei prossimi mesi. In ballo c'è sempre la produzione con Disney+, ma almeno fino a ora non è stato ufficializzato nulla. Si parla sempre della produzione di El Turco, ma sull'allestimento del set e quant'altro non si hanno notizie.

Mentre da settembre, su Canale 5, andrà in onda la serie Viola come il mare, che lo vede al fianco di Francesca Chillemi nella storia che racconta la vita di Viola, una giornalista che, per cercare il padre che non ha mai conosciuto, decide di trasferirsi a Palermo. Qui nel suo cammino incontra Francesco e tra loro nasce una strana, ma bella complicità.

L'attore e il weekend nella Riviera Romagnola

Intanto nell'ultimo fine settimana l'attore ha trascorso un weekend di svago nella Riviera Romagnola. Tra gli allenamenti e i locali in cui l'attore ha fatto le ore piccole in compagnia dei suoi amici, è stato "preso d'assalto" dalle fan.

L'attore, sul suo profilo Instagram, ha dedicato diversi post all'accoglienza che ha ricevuto, da parte delle ammiratrici, a Rimini, condividendo il fatto che la Riviera Romagnola gli è piaciuta in maniera particolare e le ha rassicurate dicendogli che tornerà molto presto.