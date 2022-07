Selvaggia Roma ha annunciato di essere in dolce attesa. Sui social non sono mancati messaggi all'indirizzo della influencer romana, tanto che è arrivato anche il commento dell'ex Francesco Chiofalo. Il personal trainer (la coppia partecipò insieme a Temptation Island) ha augurato il meglio al nascituro, ma si è tolto qualche sassolino dalla scarpa. Secondo il 33enne, la sua ex sarà una brava madre anche se a volte si lascia andare a delle cattiverie.

Lo sfogo di Chiofalo

Selvaggia Roma ha postato, su Instagram, un video mentre faceva l'ecografia.

Tra le persone che hanno espresso un commento sul lieto evento, c'è stato anche Francesco Chiofalo. Il personal trainer romano all'inizio ha utilizzato toni distensivi: "Sono sempre contento quando si mette al mondo una vita". Successivamente, però, il 33enne ha menzionato tutte le cattiverie che ha detto sul suo conto la sua ex: "Quando io ho avuto il tumore, lei è andata in giro a dire che io meritavo la malattia". Come ribadito da Francesco, Selvaggia Roma, senza troppi peli sulla lingua, non si fece problemi ad augurargi problemi più gravi.

Secondo Chiofalo, Selvaggia, al Grande Fratello Vip 5, ha anche strumentalizzato la questione legata a suo padre: "Ha fatto finta di essere orfana". Il diretto interessato ha precisato che Roma ha sempre visto il padre, visto che vive a 10 minuti da casa sua: "È una cosa eticamente scorretta".

La stoccata all'ex fidanzata

Francesco Chiofalo non ha dimenticato tutte le cattiverie che Selvaggia Roma ha detto sul suo conto, quando stava attraversando un momento difficile. Il 33enne non ha mai digerito di essersi sentito augurare la morte da una persona che ha vissuto molti anni al suo fianco.

Nonostante tutto, però, il personal trainer ha affermato: "Io non sono una persona rancorosa per cui le auguro tutto il bene del mondo".

Dal punto di vista di Francesco, la sua ex Selvaggia sarà una buona madre: "È una ragazza che si riempie il cuore d'odio, ma non è cattiva".

Infine, l'attuale compagno di Drusilla Gucci ha augurato il meglio alla influencer romana.

La replica di Roma

La stoccata di Francesco Chiofalo non è passata inosservata alla diretta interessata.

In una stories su Instagram, Selvaggia Roma ha prontamente replicato al suo ex: "Quando il c... brucia, la bocca sparla". Secondo la 31enne, Chiofalo ha raccontato delle favole e lo ha fatto a modo suo.

Infine, la futura mamma ha precisato che, a differenza del suo ex, si è sempre distinta per essere una "signora". Per chi non avesse seguito la vicenda, Selvaggia Roma è stata duramente attaccata anche da Mirko Gancitano (futuro sposo di Guenda Goria) con l'accusa di pubblicare tutto sui social per visibilità.