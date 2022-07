La HBO ha rilasciato il trailer di House of The Dragon, la Serie TV prequel de Il Trono di Spade. A nove mesi dall'uscita del primo teaser trailer e a un mese dal debutto di questa serie tv in esclusiva su Sky (a paritre dal 22 agosto), torna a crescere l'hype per i fan del mondo fantasy creato dalla penna di George R.R. Martin.

La lotta per la successione in Casa Targaryen

Sin dai primi istanti del trailer di House of The Dragon appare chiaro che la lotta alla successione in Casa Targaryen turberà inevitabilmente gli equilibri dei Sette Regni: il re Viserys I (Paddy Considine), sotto pressione, deve cedere la corona, che in mancanza di un erede maschio spetterebbe alla sua primogenita, la principessa Rhaenyra Targaryen (Milly Alcock/ Emma D'Arcy).

Nessuna donna, però, è mai salita sul trono di spade e il principe Daemon Targaryen (Matt Smith), fratello del re, è pronto a ostacolare l'ascesa al trono di Rhaenyra, dichiarandosi come legittimo erede. Ma si prevede anche una interessante dinamica tutta al femminile, proprio tra la stessa Rhaenyra e la sua migliore amica Alicent Hightower (Emily Carey/ Olivia Cooke), figlia del Primo Cavaliere del Re e donna più bella dei Sette Regni.

La trama di House of The Dragon

Gli accadimenti narrati nei dieci episodi della serie, tratti dal libro Fuoco e Sangue di George R.R. Martin, saranno ambientati 200 anni prima degli eventi raccontati ne Il Trono di Spade e porteranno alla luce le dinamiche che hanno condotto alla sanguinosa guerra civile di Casa Targaryen, nota come Danza dei Draghi.

Ciò che si vede nel trailer, infatti, è solo una piccola parte di una ragnatela di intrighi, conflitti e tradimenti, che coinvolgeranno anche le altre famiglie di Westeros.

Parallelismi e differenze con Il Trono di Spade

Osservando minuziosamente il trailer, è impossibile non notare i parallelismi con alcune scene chiave di Game of Thrones: un drago che sorvola Approdo del Re, Rhaenyra che percorre una Sala del Trono deserta e imponente, oltre a un riferimento al Culto dei Sette e all'apparizione della Daga in acciaio di Valyria, ben nota a tutti i fan de Il Trono di Spade.

Ci saranno, però, luoghi inediti e nuovi scenari, a partire dal Trono stesso, che appare più grezzo e irregolare e molto più fedele alla descrizione di George R.R. Martin nei suoi romanzi.

La Danza dei Draghi promette Fuoco e Sangue

Dopo diverse false partenze di alcuni spin-off incentrati su altri approfondimenti del vasto mondo fantasy creato da George R.R.

Martin, la scelta di dedicare una serie alla lotta interna e al declino di Casa Targaryen sembra essere stata una mossa più che vincente. D'altronde, come ribadisce la voce fuori campo del Principe Daemon Targaryen nel primo teaser trailer: "Dreams didn't make us kings. Dragons did", ovvero: "Non sono stati i sogni a farci diventare re. Sono stati i draghi". Quale scelta migliore, quindi, di quella di mettere in scena la sanguinosa e infuocata lotta tra principi e principesse in grado di cavalcare draghi? Si prevedono Fuoco e Sangue.