Un indizio che Alfonso Signorini ha fornito sulla seconda concorrente ufficiale del GF Vip, ha innescato una nuova protesta social. Dopo aver saputo che Pamela Prati sarebbe pronta a tornare nella casa, alcuni fan si sono esposti per protestare e per accusare gli addetti ai lavori di avere poca fantasia. In queste ore, inoltre, si vocifera delle probabili partecipazioni al reality di Giovanni Ciacci e Gegia, ma anche della promozione di Soleil da vippona a conduttrice del format web che va in onda prima della diretta.

Aggiornamenti sul cast del prossimo GF Vip

Anche se mancano circa due mesi e mezzo al ritorno su Canale 5 del GF Vip, Alfonso Signorini ha cominciato a regalare qualche spoiler sui personaggi famosi che a settembre entreranno sicuramente nella casa.

Dopo aver mostrato la borsetta di una futura concorrente (che dovrebbe appartenere alla rapper Chadia Rodriguez), il presentatore del reality-show ha spiazzato fan e curiosi con un nuovo indizio.

"La seconda inquilina del GF Vip ha dimenticato lo smalto rosso nel taxi. Di chi si tratta?", ha scritto il direttore su Instagram lo scorso 5 luglio.

Più che l'accessorio, a catturare l'attenzione dei più attenti è il mezzo di trasporto che è stato citato nella frase: quando si pensa al taxi, la mente dei telespettatori va subito a Pamela Prati e a quello che ha detto anni fa quando si è ritirata dal programma.

I commenti degli spettatori del GF Vip

"Chiamatemi un taxi", disse la showgirl mentre stava abbandonando volontariamente la prima edizione del GF Vip.

Queste parole sono diventate un vero e proprio tormentone, tant'è che Pamela ne ha fatto anche una canzone non molto tempo fa.

Oggi, a distanza di qualche anno dalla sua prima breve ma discussa partecipazione, Prati sarebbe pronta a fare bis.

Se Alfonso Signorini appare entusiasta del possibile ritorno nella casa della soubrette sarda, la maggior parte dei telespettatori sembra pensarla diversamente.

Sui social network, infatti, è montata una piccola polemica sulla scelta degli autori di puntare sempre sugli stessi personaggi: anche Valeria Marini, Carmen Russo, Maria Monsé e altre celebrità hanno preso parte a varie stagioni del format Mediaset, e questo al pubblico non va giù.

"Ma non c'era nessun altro da chiamare?", si è chiesto un utente scontento del probabile rientro di Pamela tra le mura di Cinecittà.

I nomi nuovi per il GF Vip

Tra i commenti più gettonati, invece, spiccano quelli di chi non approva la seconda partecipazione di Pamela Prati al GF Vip.

"Ma basta", "Cicli e ricicli", "Il solito circo", questi sono solo alcuni dei pareri che gli utenti della rete hanno espresso dopo aver decifrato l'indizio di Alfonso Signorini sulla seconda concorrente del reality Mediaset.

A proposito delle celebrità che a settembre varcheranno la soglia della porta rossa di Cinecittà, in queste ore si è vociferato di due probabili debutti assoluti: pare che lo stylist Giovanni Ciacci e l'attrice Gegia siano in trattativa con la produzione di Canale 5 per entrare a far parte del cast ufficiale.

Sempre sul web, invece, si è tornato a parlare di Soleil Sorge e di un suo sempre più concreto ritorno nel programma al quale ha preso parte meno di un anno fa.

Escluso l'esordio come opinionista (sono già state confermate Sonia Bruganelli e Orietta Berti in questo ruolo), si dice che l'italoamericana potrebbe essere la presentatrice del GF Vip Party, ovvero la trasmissione che va in onda online poco prima di ogni diretta. La scorsa edizione, le padrone di casa di questo format sono state Giulia Salemi e Gaia Zorzi, mentre dopo l'estate potrebbe toccare alla chiacchierata influencer cimentarsi con la conduzione.