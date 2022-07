Nelle scorse ore, il blogger Amedeo Venza aveva parlato di un colloquio saltato all'ultimo istante di Elisa Esposito al GFVip 7. Tramite un messaggio audio, la diretta interessata ha deciso di fare chiarezza. L'insegnante di corsivo che sta spopolando sui social ha smentito di essere stata scartata da Alfonso Signorini, ma di essere stata lei a rifiutare il colloquio per prendere parte al Reality Show.

La verità dell'insegnante

Secondo le informazioni in possesso del blogger Amedeo Venza, l'insegnante sarebbe stata scartata da Signorini per un aver fornito un'anticipazione: "Niente GF Vip per Elisa Esposito… l’insegnante di corsivo si sarebbe giocata la possibilità di entrare a far parte del programma proprio per via del suo spoiler annunciando che era stata convocata per un colloquio".

In seguito ai pettegolezzi sul suo conto, Elisa Esposito ha deciso di rompere il silenzio. La diretta interessata in un audio inviato ad Alessadro Pitti (ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne) e fatto recapitare a Venza, ha precisato di non essere mai stata scartata da Signorini. Al contrario, l'insegnante di corsivo ha detto "no" al GFVip 7: "Mi hanno chiamato e ho detto non ho intenzione di partecipare a programmi televisivi".

Dunque, Elisa Esposito non avrebbe alcuna intenzione di entrare nella casa più spiata d'Italia.

Due calciatori hanno rifiutato di partecipare

La macchina organizzativa del reality show sta lavorando sodo per il GFVip 7. Stando all'indiscrezione riportata da Dagospia, Diego Armando Maradona junior avrebbe detto "no" a entrare nella casa più spiata d'Italia.

Il diretto interessato sui propri account social ha precisato che da agosto sarà in campo per allenare il Napoli United. In passato, la moglie Nunzia avrebbe dovuto prendere parte al Grande Fratello condotto da Barbara d'Urso, ma avendo scoperto di essere in dolce attesa saltò tutto all'ultimo istante.

Per quanto riguarda l'altro "no", si tratta di Maxi Lopez: l'ex marito di Wanda Nara avrebbe deciso di non accettare la proposta di Signorini per acquistare un club inglese.

Orietta Berti entusiasta di ricoprire il ruolo di opinionista al GFVip 7

Chi invece ha deciso di rispondere "presente" ad Alfonso Signorini è stata Orietta Berti. La cantante ricoprirà il ruolo di opinionista insieme a Sonia Bruganelli. In un'intervista la 79enne ha confidato che lei non avrebbe mai preso parte come concorrente.

Tuttavia, vedere da vicino come molte persone sconosciute vivono all'interno di una casa per mesi la incuriosisce.

In merito alla collega Bruganelli, Orietta Berti ha ammesso che potrebbe capitare di non avere la stessa opinione: "Ogni persona ha la propria maniera di vedere le cose". Tra i concorrenti che ha seguito maggiormente lo scorso anno c'è stato Giucas Casella: "Mi sono divertita, lo conosco da tanti anni".