Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 di settembre rivelano che ci sarà spazio per l'arrivo di nuove veneri che terranno banco all'interno delle dinamiche della soap opera di Rai 1.

Spazio anche alle novità legate al percorso di Marcello che, in questa settima stagione della soap, deciderà di dare una svolta importante alla sua vita e avrà come obiettivo quello di riuscire a riconquistare di nuovo la sua ex Ludovica Brancia.

Marcello cambia vita: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7 settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 di settembre 2022 rivelano che al centro dell'attenzione ci sarà la metamorfosi del barista Marcello Barbieri.

Dopo essere stato lasciato da Ludovica, ecco che Marcello deciderà di dare una svolta importante alla sua vita e per prima cosa deciderà di mettersi sotto a studiare.

Il giovane barista, infatti, deciderà di lasciare Milano e di passare l'estate in Svizzera, dove comincerà a studiare economia e finanza.

Il suo obiettivo, infatti, sarà quello di raggiungere una posizione importante dal punto di vista social: cerca in tutti i modi il riscatto e vuole provare a diventare un "pezzo importante" all'interno della "Milano che conta".

Il sogno di Marcello: riconquistare la sua ex Ludovica Brancia ne Il Paradiso 7

Al tempo stesso, però, Marcello non perderà di vista il suo obiettivo sentimentale: le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 7 di settembre, infatti, rivelano che si dedicherà anche alla riconquistare di Ludovica Brancia.

Marcello non accetterà passivamente l'idea di averla persa per sempre, motivo per il quale deciderà di rimettersi all'opera, pronto a far breccia di nuovo nel cuore della giovane Brancia.

Riuscirà nella fatidica impresa? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate di questa settima stagione della soap opera pomeridiana di Rai 1.

Clara ed Elvira le nuove veneri: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

E poi ancora, le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che ci sarà spazio anche per l'arrivo di due nuove veneri che saranno al centro delle trame e delle dinamiche di questa attesissima stagione, destinata al pomeriggio di Rai 1.

La prima si chiama Clara, arriva dal mondo rurale e per lei non sarà facile riuscire a prendere subito confidenza con il mondo della moda e in generale con quello delle veneri con le quali dividerà la scena in questa nuova esperienza professionale.

La seconda venere in arrivo, invece, si chiama Elvira: per lei sarà tutto più facile e fin dal primo momento riuscirà a creare subito un ottimo feeling con le colleghe. Anche per le due new entry non mancheranno i colpi di scena e chissà se, nel corso di questa settima stagione, riusciranno a trovare l'amore.