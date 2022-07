Sossio Aruta sbotta sui social. L'ex cavaliere di Uomini e donne nei giorni scorsi ha lanciato un appello sui social, dove annunciava di essere alla ricerca di un nuovo lavoro.

Dopo essersi dedicato al mondo della televisione, Sossio ha chiesto di tornare nuovamente nel mondo del calcio, sperando che qualcuno potesse accogliere la sua richiesta e dargli così la possibilità di mettersi in gioco come allenatore.

Un appello che ha scatenato le critiche e le polemiche da parte dei detrattori che, in queste ore, si sono scagliati contro Sossio, scatenando la sua rabbia social.

Sossio di Uomini e donne alla ricerca di un nuovo lavoro

Nel dettaglio, Sossio Aruta dopo la partecipazione a Uomini e donne, Temptation Island e Grande Fratello Vip, è tornato al centro dell'attenzione social dopo che ha scelto di lanciare un appello dal suo profilo Instagram, per cercare un nuovo lavoro.

L'ex cavaliere della trasmissione di Maria De Filippi, in passato calciatore professionista, ha lanciato un appello affinché potesse nuovamente entrare a far parte del mondo del calcio.

Questa volta, però, Sossio non vorrebbe fare il calciatore (dato che ormai è oltre con l'età) bensì cimentarsi come allenatore di una squadra.

Polemica social contro l'appello di Sossio e lui sbotta

Approfittando della popolarità acquisita in questi anni grazie alla partecipazione a diversi programmi di successo in onda sulle reti Mediaset, ecco che Sossio si è cimentato in questo appello con la speranza che qualcuno possa offrirgli una seconda chance.

Peccato, però, che la sua richiesta ha scatenato la rabbia di un bel po' di detrattori, che sui social si sono scagliati contro di lui.

C'è chi lo ha accusato di elemosinare un lavoro, nascondendosi proprio dietro la sua popolarità e la notorietà che ha avuto in questi anni grazie alle svariate trasmissioni alle quali ha preso parte.

'Siete come il letame', sbotta Sossio Aruta contro i detrattori social

Immediata la reazione di Sossio Aruta che, dopo le dure critiche da parte dei detrattori social, non ha perso occasione per sbottare e per mettere in chiaro la sua posizione in tutta questa vicenda.

"Ancora una volta è stato strumentalizzato un mio pensiero.

Che ignoranti, sto bene per vostra sfortuna", ha sottolineato l'ex protagonista di Uomini e donne.

"Vorrei incontrarvi uno ad uno in un vicolo stretto e senza via d'uscita", ha aggiunto ancora Sossio confermando di avere il dente avvelenato nei confronti di coloro che si sono scagliati contro il suo appello per la ricerca di un nuovo lavoro.

"Siete come il letame", ha aggiunto ancora l'ex cavaliere di Uomini e donne trono over.