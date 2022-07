La settima stagione de Il Paradiso delle Signore inizierà a settembre sulla rete ammiraglia Rai e in streaming su RaiPlay. Negli episodi finali del 6° capitolo dello sceneggiato italiano, creato da Giannandrea Pecorelli, Marcello Barbieri (Pietro Masotti) aveva deciso improvvisamente di troncare la relazione sentimentale con Ludovica Brancia Di Montalto (Giulia Arena). Scelta operata dal proprietario della Caffetteria poco dopo l'arrivo al Circolo del facoltoso Ferdinando Di Torrebruna (Fabio Fusco). Il socio di Salvatore Amato (Emanuel Caserio) si era sentito sminuito dalla disponibilità economica dell'ex armatore e, allo stesso tempo, non era riuscito a tollerare come lo stesso ronzasse sempre attorno alla figlia di Flavia (Magdalena Grochowska).

Ludovica, ancora stordita dalle parole dell'oramai ex Marcello, aveva accettato di andare in vacanza in Grecia assieme a Ferdinando, così da distrarsi un po'. Il giovane Barbieri, però, non ci aveva messo molto a pentirsi di aver tagliato i ponti amorosi con la bella Brancia.

Adelaide potrebbe chiedere a Marcello di fare delle avance a Flora

I telespettatori, ne Il Paradiso delle Signore 7, assisteranno a un considerevole cambio di ambizioni nel personaggio di Marcello, in quanto lo stesso avrà trascorso l'estate in Svizzera a studiare economia e finanza. Studi fatti dal cameriere sia per ritagliarsi una posizione sociale di spicco ma anche per provare a far breccia nuovamente nel cuore dell'ex Ludovica.

Ad aiutare il giovane Barbieri a raggiungere il successo professionale ed economico potrebbe esserci la contessa Adelaide Di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina), la quale sfrutterebbe il desiderio di far carriera del giovane per vendicarsi del cognato Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi).

La zia di Matilde (Chiara Baschetti), infatti, chiederebbe a Marcello di iniziare a corteggiare Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari), così da far saltare la mosca al naso al commendatore.

Ludovica potrebbe ingelosirsi se Marcello iniziasse a corteggiare Ravasi

L'amicizia tra Ludovica e Flora è parsa solida nella scorsa stagione de Il Paradiso delle Signore ma tale legame potrebbe incrinarsi d'improvviso nel prossimo capitolo della soap.

Sebbene non vi siano anticipazioni ufficiali in merito, Marcello potrebbe fare delle avance alla figlia di Achille (Roberto Alpi) così da entrare nelle grazie della contessa.

Di conseguenza, Adelaide aiuterebbe il proprietario della Caffetteria a raggiungere la posizione sociale alla quale ambisce.

A pagare lo scotto di tale effetto domino sarebbe Ludovica, con la ragazza che potrebbe ingelosirsi non poco vedendo l'ex corteggiare proprio la sua amica Flora.