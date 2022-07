Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola Un altro domani, incentrata sulla vita, gli amori e i dolori di due donne, Julia e Carmen, vissute in epoche diverse. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 18 al 22 luglio 2022, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 14:45.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla festa di inaugurazione di Julia, sul desiderio di Sergio di riconquistarla, sugli atti di bullismo di cui saranno vittime Maria e Cloe, sui sospetti di Carmen su Patricia e sulla confessione finta di Sibebi.

Tirso geloso di Sergio

Le anticipazioni di Un altro domani ci segnalano che Tirso sarà costretto ad affrontare molti problemi e ne parlerà con Julia. Saputo ciò, la giovane deciderà di fare organizzare a sua madre la festa di inaugurazione della bottega. Nel frattempo, Tirso ed Elena tenteranno di trovare la ricevuta di pagamento dell'assicurazione nella speranza di poter riaprire l'hotel a breve. Più tardi però Julia scoprirà che è stata Diana a sottrarre, di proposito, il documento al giovane e si assicurerà di restituirla al proprietario. Dopo aver fatto giustizia, la giovane rifletterà sulla possibilità di invitare o no Sergio alla sua festa, soffrendo all'idea che lui e la madre non possano essere presenti.

Vedendola in difficoltà, Tirso deciderà di aiutarla prendendo in mano la situazione. Dopo aver saputo di una possibile relazione fra Maria e Cloe, gli abitanti del paese inizieranno a prenderle in giro. Elena cercherà di convincere Maria a denunciare gli atti di bullismo omofobo subiti ma la giovane si rifiuterà.

Arriverà il giorno della festa di inaugurazione della bottega di Julia a cui parteciperà anche Sergio, deciso di conquistarla su suggerimento di Diana.

Per mettere in pratica il suo piano il giovane confiderà alla sua ex di volersi trasferire in paese per poter ritrovare se stesso. Tirso nutrirà dei dubbi sulle affermazioni del rivale, convinto che sia lì solo per allontanare lui da Julia.

Carmen sospetta di Patricia

In Guinea, il medico annuncerà a Carmen che Agustina è morta a causa di uno scambio di medicinali.

Grazie all'aiuto di alcune cameriere, la giovane intuirà che dietro l'omicidio della sua tata potrebbe esserci Patricia. Arrabbiata, la giovane accuserà la presunta assassina in pubblico, senza però riuscire a convincere il padre. Più tardi, Carmen tenterà di convincere Sibebi a raccontarle ciò che ha visto la notte in cui Agustina morì. La giovane si rifiuterà di parlare per paura di possibili ripercussioni. Carmen si rifiuterà di partecipare al funerale di Agustina per evitare di incontrare Patricia. Quest'ultima, costringerà Sibebi a confessare di aver ucciso Agustina. Saputo ciò, Carmen lascerà la casa di Francisco, chiedendo a Patricia di non intromettersi più nella produzione di mobili. Alla fine, la giovane si trasferirà a casa di Victor e della sua famiglia, i Velez de Guevara.