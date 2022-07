Ilary Blasi e Francesco Totti hanno annunciato la loro separazione dopo vent'anni insieme e diversi vip hanno espresso la loro opinione sulla questione. Tra questi, c'è anche il bodybuilder Alex Nuccetelli, amico dell’ex coppia, che ha scritto un post sul suo profilo Instagram.

Nelle ore successive è intervenuta anche Melory Blasi, sorella minore di Ilary, che ha chiesto rispetto e riserbo su un fatto così privato. In molti pensavano che Melory si riferisse a Nuccetelli, ma è ben presto giunta la precisazione da parte della donna sui social.

Il commento di Melory Blasi frainteso

"Se fosse stato per Francesco, questo matrimonio sarebbe continuato", ha esordito così Alex Nuccetelli, amico e 'cupido' degli ex coniugi Francesco Totti e Ilary Blasi. "Hanno aspettato che Ilary terminasse l'Isola. Si sono presi del tempo, dopo che esplose il caso qualche mese fa, per organizzare tutto", ha poi continuato su Instagram il bodybuilder e imprenditore romano riguardo l'ex coppia .

Nelle ore successive Melory Blasi, sorella minore di Ilary, ha così commentato sotto a un post su Instagram del giornalista Carmelo Abbate: "Credo che 'certi' amici farebbero bene a stare in silenzio".

A quel punto, diversi utenti su Instagram avevano pensato che la sorella di Ilary si riferisse a Nuccetelli, ma è arrivata tempestiva la replica della diretta interessata sui social.

"Ma io non mi sono proprio scagliata contro nessuno", ha scritto Melory, spiegando che molti hanno frainteso le sue parole, facendo intuire che ci sarebbero altre persone che non dovrebbero parlare sulle loro faccende private.

Simona Ventura commenta la separazione tra Ilary e Totti

Oltre all'amico Alex Nuccetelli, anche la presentatrice Simona Ventura ha espresso la sua opinione sulla separazione di Francesco Totti e Ilary Blasi, dimostrando grande solidarietà agli ex coniugi.

"La separazione porta sconquasso in qualsiasi famiglia, specialmente se ci sono i figli. E il fatto di aver trovato una strada per non farli soffrire è lodevole", ha esordito così Ventura a Il Messaggero.

"Dispiacersi è normale, perché queste coppie rappresentano il sogno", ha poi aggiunto la conduttrice piemontese, esprimendo la sua notevole ammirazione per Blasi e Totti, i quali hanno dimostrato di essere una famiglia unita dai solidi valori, nonostante i loro momenti di difficoltà. "Consigli non ne darei mai, sapranno essere bravissimi. Tutti i segnali vanno in quella direzione: tuteleranno responsabilmente i propri figli", ha infine chiosato Ventura.