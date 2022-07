Sono passati poco meno di due mesi da quando sono terminate le registrazioni dell'edizione 2021/2022 di Uomini e donne: l'ultimo incontro agli Elios tra dame e cavalieri, infatti, risale allo scorso 19 maggio. In questo primo periodo di vacanza alcuni storici protagonisti sono finiti al centro del Gossip per presunti nuovi amori: Ida Platano, ad esempio, sta alimentando le chiacchiere sul suo privato mostrandosi sorridente, felice e senza mai far vedere sui social la persona che le fa compagnia tutte le volte che si reca a Roma.

Aggiornamenti sui protagonisti di Uomini e Donne

Il pubblico di Uomini e Donne ha ancora negli occhi le lacrime che Ida ha versato al termine della stagione, quando è stata rifiutata da Riccardo: per l'ennesima volta, infatti, Guarnieri ha detto "no" a un ritorno di fiamma con la dama, che ha ammesso di amarlo ancora a due anni di distanza dalla loro ultima rottura.

Finite le registrazioni, Platano ha cominciato a usare i social network per sfogarsi, e l'ha fatto soprattutto condividendo pensieri motivazionali e a favore di un cambiamento radicale della propria vita.

Anche se non è passato molto tempo da questa cocente delusione d'amore, la parrucchiera sembra averla superata del tutto, anche perché di recente i suoi occhi sono tornati a brillare come quando è innamorata.

Il parere degli spettatori di Uomini e Donne

Nell'ultimo periodo Ida si è recata a Roma due volte e non ha mai mostrato con chi era: queste vacanze, però, sono diventate misteriose quando la dama del Trono Over ha cominciato a pubblicare su Instagram foto e video dei regali che ha ricevuto durante il soggiorno nella Capitale, come a voler dimostrare di avere un nuovo romantico pretendente.

Sono settimane che si vocifera di una possibile nuova conoscenza per la bresciana e lei, anziché smentire o fare chiarezza, sembra alimentare le chiacchiere con le parole che rivolge direttamente ai suoi tanti follower.

"Questi giorni mi sono proprio serviti, mi hanno dato un sacco di energia, ho ritrovato la carica" ha esordito la protagonista di Uomini e Donne sul web.

Senza scendere mai nei particolari sul tipo di vacanza che ha appena fatto (né su colui/lei che le ha fatto compagnia nei giorni scorsi), Ida ha aggiunto: "Sono molto tranquilla, rilassata e serena".

Passato alle spalle per la 'regina' di Uomini e Donne

Ida, dunque, non conferma e non smentisce i gossip che la vorrebbero di nuovo innamorata (o perlomeno in una piacevole frequentazione), anzi continua a dispensare sorrisi ed energie positive a tutte le persone che la seguono sui social network.

Il rifiuto di Riccardo, dunque, è acqua passata e Platano sembra aver finalmente capito che quell'amore non ha prospettive future e che la cosa migliore è andare avanti e non tornare indietro.

Una paura che il pubblico del dating show ha, però, è che alla fine della pausa estiva le cose potrebbero nuovamente precipitare.

Qualora sia lei che Guarnieri dovessero essere riconfermati nel cast di Uomini e Donne 2022/2023, la dama potrebbe tornare a provare quel sentimento che solo pochi mesi fa ha ammesso di sentire ancora per l'ex fidanzato, col quale c'avrebbe riprovato seriamente se solo lui avesse voluto.

Se Ida troverà la persona giusta durante l'estate, però, è probabile che la sua avventura nel Trono Over si interrompa a quasi cinque anni dal suo inizio: legandosi a un uomo, la parrucchiera raggiungerebbe l'obiettivo della trasmissione, quindi non avrebbe più senso restare davanti alle telecamere o prendere parte alle registrazioni che saranno trasmesse a partire da metà settembre su Canale 5.