Le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 sono in fase di preparazione e non mancano i retroscena su quello che succederà nel corso della prossima stagione.

Tra i protagonisti della soap è confermata la presenza di Filippo Scarafia, alias Roberto Landi, che tornerà a collaborare al fianco del suo amico Vittorio Conti.

Ma, in questa settima stagione della soap opera, per Roberto potrebbe giungere il momento anche di uscire allo scoperto con un nuovo fidanzato.

Roberto Landi al centro delle trame de Il Paradiso delle signore 7 di questo autunno

Nel dettaglio, tra le new entry della passata stagione de Il Paradiso delle Signore in versione daily, c'è stato Roberto Landi, amico storico di Vittorio Conti.

Roberto è gay e, per il giovane grafico pubblicitario, non è stato facile vivere la sua identità sessuale nell'Italia degli anni Sessanta, dove l'omosessualità veniva considerata immorale.

Tuttavia, dopo essere rientrato in scena, Roberto è apparso più deciso e pronto a prendere in mano le redini della sua vita e in questa settima stagione della soap, potrebbe uscire allo scoperto con un nuovo amore.

Il retroscena su Roberto: nuovo fidanzato nel corso de Il Paradiso 7?

A svelare un po' di retroscena su quello che dovrebbe succedere nel corso della prossima stagione de Il Paradiso delle signore 7, è stato l'attore Filippo Scarafia.

In una recente intervista, parlando proprio della vita sentimentale del suo Roberto Landi, non ha escluso che possa arrivare un nuovo amore nella sua vita.

"Chi lo dice che non lo abbia già trovato? Forse in questa stagione qualcosa potrebbe venire fuori", ha svelato l'attore di Roberto Landi in merito a quello che dovrebbe succedere in questi nuovi appuntamenti con la soap opera.

Il fidanzato di Roberto uscirà allo scoperto e arriverà a Milano oppure ci sarà un colpo di fulmine con una delle new entry di questa settima stagione?

Lo scopriremo nel corso delle nuove puntate di questo autunno.

L'attore di Marco parla di un 'colpo di scena' nel corso de Il Paradiso 7

E poi ancora, al centro dell'attenzione e delle dinamiche de Il Paradiso delle signore 7, ci saranno anche le vicende di Marco e Stefania.

Per i due giovani ragazzi arriverà il momento di vivere la loro storia d'amore alla luce del giorno e di godersi questo sentimento che hanno cercato di reprimere per troppo tempo.

Eppure, non tutto potrebbe "filare liscio" nel corso della settima stagione, così come ha anticipato l'attore Moisé Curia, svelando dei retroscena su quello che succederà da settembre in poi.

"Ci sarà un colpo di scena che nessuno si aspetta", ha rivelato l'attore di Marco in merito alle nuove puntate della soap, senza però scendere nei particolari e nei dettagli.