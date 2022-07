La nuova stagione de Il Paradiso delle Signore andrà in onda su Rai 1 da lunedì 12 settembre. A meno di due mesi dal debutto, iniziano a trapelare le anticipazioni delle vicende inedite della popolare soap. Proprio nelle ultime ore, in occasione di un evento organizzato da Aurora Tv Banijay per la presentazione della settima stagione, sono emersi alcuni interessanti spoiler. Uno di questi riguarda la new entry Elia Tedesco, che andrà ad aggiungersi agli interpreti Clara Danese, Elvira Cammarone e Chiara Baschetti. confermati Gabriele Anagni e Cristiano Caccamo.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 7: una delle new entry sarà Elia Tedesco

La produzione Aurora Tv Banijay, nel tardo pomeriggio del 27 luglio, ha aperto le porte degli studi Videa ai blogger e alla stampa. Come era già stato annunciato dagli stessi attori del cast nelle scorse settimane, torneranno dei personaggi (come Alfredo Perico, interpretato da Gabriele Anagni), ma ci sarà anche l'entrata in scena di nuovi volti. Uno di questi sarà Vito Lamantia, interpretato da Elia Tedesco. Il giovane arriverà a Milano direttamente dalla Sicilia, ma non si conoscono ancora i suoi legami parentali o di amicizia con gli altri personaggi della celebre soap opera. L'unica cosa certa è che Vito approderà nel capoluogo lombardo per conquistare una ragazza.

Anche in questo caso, non si conosce il nome della fortunata.

Spoiler sulla new entry, Tedesco: 'Vito arriva al Paradiso delle signore mosso dall'amore'

L'attore Elia Tedesco ha parlato del suo personaggio e del motivo che l'ha spinto ad accettare il ruolo ne Il Paradiso delle Signore 7. "Mi sono innamorato di questo personaggio da come è stato scritto, da quello che prova", ha ammesso l'interprete torinese, aggiungendo che Vito "arriva al Paradiso mosso dall'amore".

Inoltre, nel corso dell'intervista riportata sul profilo Instagram di Granelli-La serie, Tedesco ha rivelato che Lamantia è un personaggio positivo e molto romantico, quasi "bohémien". Dunque, il giovane siciliano andrà alla conquista di una delle protagoniste della soap. Di chi si tratterà?

Ipotesi: Vito potrebbe essere arrivato al Paradiso delle signore per conquistare Maria

In base agli indizi emersi nel corso dell'intervista, Vito è un giovane che arriverà a Milano dalla Sicilia. Visto che partirà dall'isola "mosso dall'amore", si può ipotizzare che la ragazza sia Maria. Lamantia potrebbe essere un compaesano della giovane Puglisi, venuto a conoscenza della rottura del fidanzamento con Rocco Amato. Sempre per ipotesi, il ragazzo potrebbe aver deciso di recarsi al Paradiso delle signore per farsi avanti con la sarta. In ogni caso, per sapere con certezza l'identità della fortunata, bisognerà attendere le anticipazioni ufficiali della soap.