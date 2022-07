La storia di Terra amara prosegue la propria messa in onda sugli schermi di Canale 5.

Durante le puntate che andranno in onda dal 18 al 22 luglio, ormai sposa di Demir, la giovane sarta scoprirà che il suo amato è in carcere e che è stato condannato a morte. Hunkar, con la sua perfidia, allontanerà sempre più i due giovani, ma Yilmaz non si darà per vinto e tenterà la fuga dal carcere.

Zuleyha e Demir ritornano dal viaggio di nozze

Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 18 a venerdì 22 luglio, Hunkar si sbarazzerà di Veli dandogli una grossa somma di denaro e la contempo darà a Gaffur dei soldi come ricompensa per il suo lavoro.

Rientrata dal viaggio di nozze, Zuleyha chiederà a Gulten se Yilmaz abbia scritto delle lettere per lei, ma la domestica risponderà di no. In realtà, Hunkar brucerà tutte le missive che il giovane invierà alla sarta e non farà più nulla per lui affinché esca dal carcere, anzi spingerà per la condanna definitiva.

Zuleyha verrà informata della condanna di Yilmaz e avrà un malore. In suo soccorso verrà chiamato Sabahattin, medico e marito della cugina di Demir. L'uomo si rivelerà un alleato e le offrirà un biglietto per fuggire.

Nel frattempo, anche Yilmaz si darà da fare ed elaborerà un piano per evadere dal carcere: il ragazzo si farà ferire e sarà portato in infermeria. Da qui, Yilmaz scapperà, mentre Demir verrà informato dalla nonna Azize che la moglie è fuggita alla volta di Istanbul.

Yilmaz minaccia Hunkar

Demir raggiungerà la moglie e la riporterà a casa negandole la possibilità di vedere Yilmaz, avendo scoperto ormai che i due non sono fratello e sorella ma innamorati.

Intanto, Demir scoprirà che Yilmaz è scappato e spingerà la polizia a ritrovarlo al più presto. Nel frattempo alla villa arriverà un regalo per Zuleyha da parte di Demir, ossia un mobile giradischi.

Tante attenzioni faranno innervosire Sermin, cugina di Demir, che proverà a far abortire la giovane dandole delle erbe velenose. Il piano non andrà come previsto e a restare avvelenato sarà il marito di Sermin, ossia Sabahattin.

Yilmaz giungerà alla villa e minaccerà Hunkar di svelarle dove si trova Zuleyha, ma in aiuto della donna arriverà Gaffur che tramortirà il giovane con un colpo in testa, assicurandolo di nuovo alla polizia.

Hunkar donerà una grossa somma di denaro come ricompensa, ma Gulten, la sorella di Gaffur, fraintenderà la situazione credendo che il denaro sia per aver ucciso Yilmaz. Così ci sarà un litigio tra Gaffur e Gulten e l'uomo schiaffeggerà la sorella.