Continuano le Anticipazioni Tv de Il Paradiso delle Signore, la soap più amata dal pubblico italiano, al momento in pausa estiva. Grandi novità per la settima stagione, in arrivo sullo schermo televisivo a partire da Settembre di quest'anno: gli spoiler degli episodi inediti puntano gli occhi su Irene, in procinto di ricevere una promozione che la vedrà come capocommessa del Grande Magazzino. A lasciare indizi sul futuro della Cipriani è stata proprio l'attrice Francesca Del Fa: la donna, sul suo profilo instagram, ha pubblicato un selfie in cui indossa le vesti di capocommessa dell'atelier ed è probabile che nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, Irene Cipriani prenderà il posto di Gloria.

Incerto è invece quello che accadrà alla mamma di Stefania, dopo che quest'ultima ha deciso di costituirsi per il bene di Stefania.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni tv puntate di Settembre: cosa accadrà a Gloria?

Per quanto concerne il futuro della Moreau, dalle anticipazioni tv sugli episodi inediti de Il Paradiso delle Signore, in arrivo a settembre, non è trapelata alcuna informazione al riguardo. Certo è che l'ex capocommessa dovrà pagare il conto con la giustizia: la donna, infatti, per evitare che la sua amata figlia subisca i ricatti di Gemma, ha scelto lei stessa di confrontarsi con la polizia, ammettendo di essere Gloria Morelli, indagata per aver praticato un aborto illegittimo e aver abusato della professione medica.

Nelle prime puntate della prossima stagione de Il Paradiso delle Signore, la mamma di Stefania dovrà quindi affrontare l'esito della giustizia e con ogni probabilità sarà quindi impegnata con il processo a suo carico.

Spoiler Il Paradiso 7: Conti nomina Irene capocommessa

Considerando le anticipazioni tv relative alla settima stagione de Il Paradiso delle Signore, non è strano che sia lo stesso Vittorio Conti a nominare Irene capocommessa dell'atelier.

Il direttore, infatti, dal momento che la Moreau non potrà essere presente al Paradiso, si vedrà costretto a trovare una sostituta nel minor tempo possibile. Grazie al selfie pubblicato dalla stessa Francesca de Feo sul suo profilo instagram, in cui indossa i panni di capocommessa del grande magazzino, è evidente che la scelta cadrà proprio su Irene Cipriani.

Una decisione che potrebbe mettere a serio rischio di tensione l'atmosfera del Paradiso: c'è da chiedersi come reagiranno le altre commesse non appena riceveranno la notizia. Occhi puntati su Dora e Gemma che potrebbero non essere d'accordo su chi otterrà il ruolo di capo, ragion per cui potrebbero agire alle spalle di Irene e provare a sabotarla.

Per scoprire come evolveranno gli eventi de Il Paradiso delle Signore, bisognerà attendere la messa in onda della settima stagione, in arrivo a settembre su Rai 1.