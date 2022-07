A fare compagnia ai telespettatori italiani in questi caldi pomeriggi estivi, ci sono anche le vicende della soap opera spagnola Un altro domani. Nel corso delle puntate in onda su Canale 5 dal 18 al 22 luglio 2022, al centro della scena ci saranno soprattutto Carmen Villanueva (Amparo Piñero) e la matrigna Patricia Godoy (Silvia Acosta): quest’ultima sarà considerata dalla fanciulla l’assassina della tata Agustina (Mara Vidal).

Anticipazioni Un altro domani, al 22/07: Maria derisa dagli abitanti per la relazione con Cloe

Gli spoiler degli episodi in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset da lunedì 18 a venerdì 22 luglio, raccontano che Carmen, dopo aver appreso dal dottor Garrido che Agustina è morta poiché i farmaci che ha assunto sono stati cambiati, grazie alla testimonianza di una cameriera punterà il dito contro Patricia: quest’ultima nella piazza principale di Rio Mini sarà accusata di aver ucciso la tata.

Intanto Julia (Laura Ledesma) dopo aver discusso con Tirso (Oliver Ruano) deciderà di far organizzare l’inaugurazione della sua bottega alla madre. A questo punto quest’ultimo ed Elena (Aída de la Cruz) saranno alla ricerca disperata del pagamento dell’assicurazione, per poter riaprire l’albergo: Julia, dopo aver appreso che sua madre ha sottratta la ricevuta a Tirso appositamente, caccerà via di casa Diana (Cristina de Inza). Nel contempo Julia non saprà se invitare Sergio (Miguel Bocca) alla festa d’inaugurazione della sua bottega e sarà triste al pensiero che lui è Diana non parteciperanno. Tirso non perderà tempo per agire, con l’obiettivo di sollevare l’umore della fanciulla.

In paese si parlerà di una probabile relazione tra Cloe (Gloria Camila Ortega) e Maria (Kenai White): quest’ultima anche se verrà derisa dagli abitanti non farà alcuna denuncia, nonostante l'evidente turbamento della madre Elena.

Sergio deciso a riconquistare Julia, Carmen non partecipa al funerale di Agustina

In Guinea invece Carmen per far venire alla luce la verità farà di tutto per far confessare alla domestica Sibebi (Betizia Bismark) ciò che ha visto la notte prima del decesso di Agustina, cioè che l’ultima persona che ha dato le medicine alla tata è stata Patricia: Sibebi però sarà abbastanza terrorizzata per il timore di poter fare i conti con delle ritorsioni.

Finalmente Julia inaugurerà il suo laboratorio e Sergio, dopo aver deciso di riconquistarla su consiglio di Diana, le dirà di voler ritrovare se stesso: quella di quest'ultimo a detta di Tirso sarà una messinscena per riavvicinarsi alla fanciulla.

Carmen si rifiuterà di partecipare al funerale della sua tata per non incontrare Patricia, che intanto costringerà Silebi a dichiararsi la responsabile della morte di Agustina facendo credere di averla avvelenata.

Successivamente Carmen se ne andrà via dalla casa del padre Francisco (Sebastian Haro) e dirà a Patricia di non intromettersi nella produzione di mobili: la fanciulla si trasferirà dai Velez de Guevara. Per finire Ines (Barbara Oteiza) continuerà ad aiutare Alicia (Elena Gallardo) ad avvicinarsi a Angel (Ivan Lapadula).