Francesco Totti e Ilary Blasi hanno deciso di porre fine al loro matrimonio dopo 17 anni con tre figli. I due hanno annunciato la loro separazione attraverso due distinti comunicati stampa. La donna ha chiesto rispetto dell'attuale situazione specialmente per proteggere Christian, Chanel ed Isabel, i tre figli nati dalla relazione con Francesco. Sono giorni molto delicati per loro, visto che i genitori hanno comunicato pubblicamente la fine della loro relazione. Così, Blasi pensando ai propri figli ha deciso di allontanarli dall'attenzione mediatica di questo momento e avrebbe scelto di partire per concedersi un po' di relax lontano dall'Italia assieme a loro.

L'indiscrezione sul viaggio di Ilary Blasi

Come riportato dal quotidiano 'Il Messaggero' ha riportato l'indiscrezione del viaggio di Ilary Blasi fuori dall'Europa, in direzione Africa.

In particolare, stando al giornale si tratterebbe del Tanzania, una destinazione che la conduttrice dell'Isola dei Famosi aveva già progettato da qualche tempo per incontrare le tribù Maasai, scalare il Kilimanjaro, oltre ad avere la possibilità di godere di safari in mezzo alla natura e ad animali come leoni ed elefanti.

La stessa Ilary attraverso il proprio account ufficiale Instagram, ha condiviso una storia nella quale si è immortalata davanti a un aereo. Sempre in una storia social, l'ex conduttrice del Grande Fratello Vip, ha postato una istantanea di Christian, Chanel e Isabel ripresi di spalle mentre camminano.

Successivamente viene invece dato spazio al panorama e al luogo in cui Blasi passerà i prossimi giorni assieme ai suoi figli.

Il primo viaggio da single per Ilary

Quello in Africa con i tre ragazzi, rappresenta per Ilary Blasi il primo viaggio da single dopo la rottura con Francesco Totti. Lo scopo sarebbe quello di proteggere i tre figli nati dalla relazione con l'ex calciatore dai numerosi Gossip di questi giorni.

In base a quanto l'ex letterina ha postato sul proprio profilo ufficiale Instagram, l'indiscrezione del quotidiano romano sarebbe confermata, specialmente notando il paesaggio immortalato.

Non si è a conoscenza di quanto Ilary Blasi starà lontana dall'Italia. Probabilmente la conduttrice vorrà far trascorrere il tempo necessario affinché le numerosi voci riguardo alla fine del matrimonio con Totti si plachino. Intanto ha la possibilità di trascorrere dei giorni con i propri ragazzi lontana dall'attenzione mediatica, in pieno relax.