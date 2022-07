C’è grande attesa per scoprire come proseguiranno le vicende dei protagonisti de La porta rossa. Nel 2023 andranno in onda i nuovi episodi della terza stagione della fiction con protagonista Lino Guanciale. A tal proposito, le quattro nuove serate che verranno trasmesse su Rai 2 racconteranno come sono proseguite le vicende di Cagliostro e Vanessa, che non sono più parlati dopo il loro ultimo incontro. Nel frattempo, ci saranno novità anche per Stella, che chiederà una pausa di riflessione a Paoletto e scomparirà, mentre Anna sarà intenzionata a lasciare Trieste per trasferirsi a Siena con sua figlia.

La porta rossa 3, trame: Vanessa va via con Federico e non parla più con Cagliostro

La seconda stagione de La porta rossa si era conclusa con la partenza di Vanessa, che aveva deciso di lasciare Trieste in camper insieme a Federico. Le nuove puntate della fiction Rai saranno ambientate tre anni dopo e ripartiranno dalle vicende dei protagonisti e cosa è accaduto nelle loro vite nei mesi. Le anticipazioni rivelano che Vanessa si è trasferita in Slovenia, dove frequenta l’università e continua ad avere un legame con l’ex collega di sua madre, ma non con Cagliostro. La studentessa, infatti, non parla più con il poliziotto deceduto da quando è andata a vivere all’estero.

La porta rossa 3, nuove puntate: Cagliostro non vuole aiutare Vanessa

A cercare di ricucire i rapporti fra Vanessa e Leonardo ci sarà Eleonora. La mamma della studentessa di Parapsicologia, infatti, tenterà di mettersi in contatto con Cagliostro chiedendogli di aiutarla a liberare sua figlia dalle influenze negative del nuovo luogo in cui vive.

Purtroppo, però, Leonardo sarà categorico e si rifiuterà di aiutare la sua ex amica. Al momento, non è chiaro se alla fine il fantasma di Cagliostro cambierà idea e si riavvicinerà a Vanessa.

La porta rossa 3, nuovi episodi: Stella scompare, Anna vuole andare via

Nelle nuove puntate della fiction di Rai 2, inoltre, verranno trattate anche le vicende di altri protagonisti.

A tal proposito, la seconda stagione della Serie TV con protagonista Lino Guanciale era terminata con Stella e Diego che avevano deciso di darsi una seconda possibilità e di iniziare una storia d’amore. Le anticipazioni rivelano che Paoletto verrà lasciato, perché la sua fidanzata e collega gli chiederà una pausa di riflessione. Purtroppo, non ci saranno buone notizie, perché Stella, dopo avere comunicato la sua decisione al commissario, scomparirà. Nel frattempo, Anna deciderà di lasciare Trieste e di trasferirsi con la piccola Vanessa a Siena. La terza stagione de La porta rossa verrà trasmessa in quattro prime serate su Rai 2 nel 2023.